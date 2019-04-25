Происшествия

36 минут назад

У областной детской больнице горит сухая трава

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#пожар
Сегодня на улице Московской в посадках у областной детской больницы загорелась лесная подстилка. Возгорание тушат подразделения МЧС.
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#пожар

Комментарии (1)

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Липчанка

7 минут назад
больнице... (с) больницЫ
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