Происшествия

54 минуты назад

Пьяная мать с ножом — сыну: «Зарежу!»

3 831
#угроза убийством
Пьяная мать с ножом — сыну: «Зарежу!»

Ельчанке вынесли приговор.

Мировой судья СУ №! Елецкого районе рассмотрел уголовное дело об угрозе убийством. К ответственности привлекли местную жительницу, пенсионерку.

Преступление было совершено вечером 27 мая 2018 года, указано в материалах суда. Пьяная женщина у дома по улице Кирова в селе Лавы повздорила со своим сыном. В пылу ссоры подсудимая схватила нож. Его клинок женщина направила в грудь сына и бросилась на него со словами: «Убью!», «Зарежу!». Чтобы усмирить пьяную мать, сыну пришлось звонить в полицию.

Суд отнес к смягчающим обстоятельствам то, что мать попросила прощение у сына, что она ухаживает за своим больным сожителем. Ельчанку признал виновной в преступлении. Теперь по приговору суда она должна провести 200 часов на обязательных работах.
3 831
#угроза убийством

Комментарии (3)

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BLOOD_JO

5 минут назад
Патологоанатом, СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО ЧАСТЬ СЕКАТОРА, ДЛЯ ПОДСТРИГАНИЯ КУСТОВ.
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кокс

30 минут назад
молодец парень только 200 час работ нужно не в пользу государства а на карман Истца
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Патологоанатом

42 минуты назад
Фото классное! Что это за "пичушка ножа" на фото такая?
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