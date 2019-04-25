Пьяная мать с ножом — сыну: «Зарежу!»

Ельчанке вынесли приговор.

Мировой судья СУ №! Елецкого районе рассмотрел уголовное дело об угрозе убийством. К ответственности привлекли местную жительницу, пенсионерку.



Преступление было совершено вечером 27 мая 2018 года, указано в материалах суда. Пьяная женщина у дома по улице Кирова в селе Лавы повздорила со своим сыном. В пылу ссоры подсудимая схватила нож. Его клинок женщина направила в грудь сына и бросилась на него со словами: «Убью!», «Зарежу!». Чтобы усмирить пьяную мать, сыну пришлось звонить в полицию.



Суд отнес к смягчающим обстоятельствам то, что мать попросила прощение у сына, что она ухаживает за своим больным сожителем. Ельчанку признал виновной в преступлении. Теперь по приговору суда она должна провести 200 часов на обязательных работах.