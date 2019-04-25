Общество
17 минут назад
В липецкой колонии строгого режима красят яйца
Осужденные готовятся к Пасхе
В Центре социально-психологической реабилитации осужденных и подготовки их к освобождению ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области осужденные готовятся к встрече Христова Воскресения. Традиция этого праздника – окрашивание яиц.
Подопечные Центра решили творчески подойти к традиции окрашивания яиц. Под руководством старшего специалиста по социальной защите осужденных Анжелики Барской осужденные освоили технику декупаж в украшении пасхальных яиц.
Техника декупаж не имеет границ фантазии, поэтому каждое яйцо получилось маленьким произведением искусства, сообщили в УФСИН России по Липецкой области.
Подопечные Центра решили творчески подойти к традиции окрашивания яиц. Под руководством старшего специалиста по социальной защите осужденных Анжелики Барской осужденные освоили технику декупаж в украшении пасхальных яиц.
Техника декупаж не имеет границ фантазии, поэтому каждое яйцо получилось маленьким произведением искусства, сообщили в УФСИН России по Липецкой области.
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