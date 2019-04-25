Общество

сегодня, 11:48

8-километровый велопарад охватит шесть улиц и остановит движение

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#велопарад
8-километровый велопарад охватит шесть улиц и остановит движение

На старт ждут всех велолюбителей.

25 мая в Липецке состоится уже традиционный велопарад. Участников акции с 10 утра будут ждать на регистрацию у ДС «Звездный», сообщили GOROD48 в департаменте физкультуры и спорта Липецка.

Старт парада запланирован на 13 часов. Его протяженность составит примерно 8,5 км. Парад стартует от «Звездного», по улице Космонавтов через площадь Авиаторов уйдет на улицу Гагарина, а там — через Зегеля на Ленина. Участники парада будут возвращаться к ДС «Звездный» по улице Гагарина через железнодорожный вокзал и улицу Терешковой. На время парада движение транспорта на этих улицах Липецка приостановят. Его возобновят после прохождения участков маршрута.

До старта и после финиша на площадке у «Звездного» будет идти развлекательная программа и розыгрыш призов.
7 1115
#велопарад

Комментарии (7)

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Пандора

9 минут назад
Сколько нытья.... вам самим не стыдно??? И ноете, и ноете... Спортивное мероприятие будет!!!
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#4#

50 минут назад
Епт, Ели это будут проводить где то за городом.Не кто этого не заметит.А у нас все на показуху.Чем больше неудобства для людей тем больше это заметят.
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Епт

54 минуты назад
Еще и турнир по бадминтону надо на площади Героев провести с 9-00 до 18-00! Почему эту фигню надо на основных магистралях в центре города проводить? Ау, организаторы, объясните, п-та!
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гость

57 минут назад
Вот умеют же у нас добавить ложку дегтя...
ответить

Не чудите

сегодня, 12:13
Это суббота
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Сенсей

сегодня, 12:06
Артем, отмаза тухлая, отпросись. Я поеду, хоть и рабочий день.
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Артем

сегодня, 11:57
а я работаю
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