8-километровый велопарад охватит шесть улиц и остановит движение

На старт ждут всех велолюбителей.

25 мая в Липецке состоится уже традиционный велопарад. Участников акции с 10 утра будут ждать на регистрацию у ДС «Звездный», сообщили GOROD48 в департаменте физкультуры и спорта Липецка.



Старт парада запланирован на 13 часов. Его протяженность составит примерно 8,5 км. Парад стартует от «Звездного», по улице Космонавтов через площадь Авиаторов уйдет на улицу Гагарина, а там — через Зегеля на Ленина. Участники парада будут возвращаться к ДС «Звездный» по улице Гагарина через железнодорожный вокзал и улицу Терешковой. На время парада движение транспорта на этих улицах Липецка приостановят. Его возобновят после прохождения участков маршрута.



До старта и после финиша на площадке у «Звездного» будет идти развлекательная программа и розыгрыш призов.