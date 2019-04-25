Происшествия

8 минут назад

МЧС предупреждает: разводить костры запрещено

1 72
#лесные пожары
МЧС предупреждает: разводить костры запрещено

В связи с установлением теплой погоды и обострением пожарной обстановки постановлением администрации Липецкой области на территории региона с 25 апреля по 31 августа 2019 года введен особый противопожарный режим. В указанный период устанавливается запрет на разведение костров!

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращается к жителям города и области с просьбой быть предельно осторожными и внимательными. Потушить траву, когда она разгорится не так просто, как кажется. Последствиями часто становится уничтожение жилых домов (часто не одного), хозяйственных построек и др. Особенно губителен огонь для жителей отдаленных деревень. Хотелось бы также напомнить, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое!
1 72
#лесные пожары

Комментарии (1)

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Сонный пожарник

2 минуты назад
а кто нас будет спасать от никотиновой зависимости
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