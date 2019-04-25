Происшествия

52 минуты назад

Липчанка умерла на трапе самолета из Таиланда

20 2097
#самолет #аэропорт
Липчанка умерла на трапе самолета из Таиланда

Женщина путешествовала вместе с семьей.

55-летняя уроженка Липецка Светлана Кукишева умерла 24 апреля в аэропорту «Внуково» , сообщает «Московский комсомолец». Женщина умерла на трапе самолета, прилетевшего из Бангкока . По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Как сообщили «МК» в правоохранительных органах, лайнер приземлился во «Внуково» около 21.00. 55-летняя липчанка в сопровождении дочери и внучки шла в аэровокзал по телескопическому трапу и внезапно потеряла сознание. Она скончалась до прибытия врачей.
20 2097
#самолет #аэропорт

Комментарии (20)

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однако

52 секунды назад
________________________, про Париж пока не актуально
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________________________

2 минуты назад
слетать в Тайланд и умереть-вот мечта Россиянина
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Роман Иванович

5 минут назад
Если пенсионер не получил пенсию(а он ее финансировал) справедливо отдать ее по наследству либо в детские фонды если нет наследника. Оставлять это в прибыть пенсионным фондам несправедливо! Что это за компании такие наживаются на смертности! Им получается выгодна высокая смертность.
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печально

8 минут назад
вопрос, чтоб отвлечь
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жуть-жуткая!

10 минут назад
Да, горе - горем, но хорошо , что во Внуково умерла, а не за границей- вот проблем то было бы у семьи.
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ПФ

11 минут назад
пенсию хоть разок получила?
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гостья

13 минут назад
гостье, лучше молчи, и это трагедия для ее семьи, а не для города. какую информацию несет эта новость? Ту, чтобы люди написали гадостные комментарии?
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гостья

15 минут назад
гостье, лучше молчи, тогда давайте здесь все сводки за сутки печатать
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вопрос

15 минут назад
гостье, лучше молчи, А чем ее смерть экзотичнее,чем при выходе из маршрутки?
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гостье, лучше молчи

18 минут назад
когда всякие знаменитости умирают, пишут, почему про обычных людей не сообщаете, они что, чем-то хуже? как только написали про трагедию обычного человека -- зачем пишите, как вам не стыдно и т.д.
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