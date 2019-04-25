Происшествия
52 минуты назад
Липчанка умерла на трапе самолета из Таиланда
Женщина путешествовала вместе с семьей.
55-летняя уроженка Липецка Светлана Кукишева умерла 24 апреля в аэропорту «Внуково» , сообщает «Московский комсомолец». Женщина умерла на трапе самолета, прилетевшего из Бангкока . По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Как сообщили «МК» в правоохранительных органах, лайнер приземлился во «Внуково» около 21.00. 55-летняя липчанка в сопровождении дочери и внучки шла в аэровокзал по телескопическому трапу и внезапно потеряла сознание. Она скончалась до прибытия врачей.
Как сообщили «МК» в правоохранительных органах, лайнер приземлился во «Внуково» около 21.00. 55-летняя липчанка в сопровождении дочери и внучки шла в аэровокзал по телескопическому трапу и внезапно потеряла сознание. Она скончалась до прибытия врачей.
однако
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Роман Иванович
печально
жуть-жуткая!
ПФ
гостья
гостья
вопрос
гостье, лучше молчи