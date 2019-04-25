Из строительного мусора липчанка делает «сад камней»

Так Жанна Лукова украшает планету.

28-й микрорайон - классический пример современной липецкой хаотической застройки. В этом массиве нет ровным счетом ничего привлекательного. Это - современное гетто, резервация, который в мэрии ошибочно называют спальным районом, потому что никто из уважающих себя чиновников тут не живет и о районе этом ничего не знает.Местные автомобильные проезды тут побиты ямами. Элементы ливневой канализации забиты грязью настолько, что чугунные решетки невозможно даже украсть, настолько они вросли в утрамбованную грязь. Летом между домами - трава по пояс. Из-за того, что каждый застройщик старался побыстрее сдать дом и забыть свой проект как кошмарный сон, микрорайон похож на рваное лоскутное одеяло - ощущение бесхозяйственности обеспечивают пешеходные дорожки, которые начинаются ниоткуда и ведут в никуда. Завершает картину этого образчика местной урбанистики обнесенная забором заброшенная стройка…И вот между этим самым забором с одной стороны, забором детского сада с другой, трансформаторной будкой и мусорными баками с третьей жительница 22-го дома по улице Шерстобитова Жанна Лукова разбивает рокарий, сад камней.В классическом ландшафтном дизайне выделяют три типа рокариев: первый, японский, мы видели в «Особенностях национальной охоты» - среди его камней медитировал уставший от употребления водки егерь Кузьмич. Такой сад отличает максимальное количеством камней и глыб, между которыми растут цветы.Европейский стиль - это динамичные горки из камня, максимально похожие на природный ландшафт средней полосы. Английский стиль рокария - многолетние хвойники. Но Жанна Лукова является сторонницей пока не признанного классикой липецкого стиля - наряду с камнями женщина использует стертые автомобильные шины!- На этом месте раньше стоял растворный узел. Поэтому сажать какие-то растения на этом пятачке нереально, ведь под несколькими сантиметрами почвы тут - сплошной камень, - говорит садовод-любитель.В прошлом году Жанну Лукову, типичную горожанку, вдруг потянуло к земле. Она сделала первую попытку хоть как-то облагородить пустырь площадью не больше ста квадратных метров. На этой сотке женщина посадила в первые несколько освобожденных от камней лунок цветочную рассаду, причем сделала это в 30-градусную жару, и на ее удивление все растения прижились! А в этом году под свой рокарий Лукова решила разработать уже половину делянки.Чтобы появилось место для цветов, Жанна старательно выбирает камни и куски шлака с места посадки. Часть такого мусора женщина складывает под забор заброшенной стройплощадки. Теми же камнями, которые ей чем-то понравились, она огораживает лунки, в которые засыпает чернозем. Землю хрупкая стеснительная женщин, которая попросила, чтобы ее лицо не попало в кадр, носит детским ведерком оттуда, где ее возможно наковырять. К ее радости, отец одного из малышей расположенного рядом с «садом камней» детсада пообещал после Пасхи привезти ей прицеп нормального грунта.- Не боитесь, что ребятишки ногами разбросают все ваши клумбы?- Знаете, нет. Я же второй год тут копаюсь. Это видят и ценят. Например, здесь уже не выгуливают собак. Стало меньше окурков. Большое спасибо всем неравнодушным людям, которые ценят мой адский труд, приносят рассаду.Как только прольются весенние дожди, Лукова ожидает, что в ее рокарии зацветут пионы, ирисы, тюльпаны, нарциссы, лилии. Женщина устроила тут даже «альпийскую горку». Мы закавычили это выражение, потому что курганчик земли с камнями этот элемент рокария Луковой альпийской горкой можно считать весьма условно. Но без всякой иронии женщина достойна похвалы.- Мне говорят - купи дачу! А кто же будет планету украшать? - говорит Жанна Лукова.Если совсем по «феншую», то рокарием не может быть отдельный сад камней, не вписанный в общий рельеф территории. В учебниках по садоводству есть такой совет: «Если на фоне композиции есть некрасивые постройки или забор, то задекорируйте их вьющимися растениями, невысокими деревьями или кустарниками». В любом другом случае это будет не рокарий, а горе луковое. Поэтому Жанне не обойтись без помощи администрации Липецка, которая, тщательно вылизывая центр города, начисто забыла о его спальных районах.