Водитель «Лады-Гранта» снес «Гепард»

За прошедшие сутки в Липецкой области получили травмы три человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 апреля в Данкове на улице Островского 67-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» допустил столкновение с мопедом «Гепард» под управлением 24-летнего водителя. По предварительным сведениям, водитель автомобиля «Лада-Гранта» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мопеда.В Липецке два человека получили травмы во время поездок в автобусах На улице Советской в автобусе маршрута №6 упала и получила травму 52-летняя женщина. Причиной падения пассажирки стало нарушение водителем автобуса скоростного режима. Пострадавшая госпитализирована.

На улице Гагарина в автобусе №105 упал 56-летний мужчина. Его доставили в травматологическое отделение городской больницы №1, после оказания помощи отпущен.

Данные происшествия еще раз свидетельствуют о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД водителями общественного транспорта, в частности, скоростного режима, пассажирам также требуется соблюдать правила пользования общественным транспортом, не забывать при движении автобуса держаться за поручень.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1363 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 61. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 934 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



