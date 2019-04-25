59 минут назад
С каким чеком вы выходите из магазина?
Мэрия выясняет покупательскую активность липчан. Участникам опроса предлагается рассказать о предпочтениях в выборе магазинов.
Во-первых, липчан спрашивают о том, где они предпочитают запасаться продуктами: в гипермаркетах, супермаркетах, магазинах экономического класса, продуктовых у дома или на рынках. Авторов опроса интересует, какие факторы влияют на выбор места покупок: низкие цены, качество и безопасность товаров, широкий ассортимент, система бонусов и скидок, современный интерьер торговой точки, доступное расположение, наличие парковки и дополнительного сервиса. Здесь же можно указать свой вариант ответа.
Респондентам предлагают рассказать, как часто они хотят в магазины и сколько тратят за раз. Выбрать можно любой период и сумму.
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Работяга
Нищета в рашке
Да
агаааа!
Bip-Bip
САТАНА
САТАНА
Йорш
Нафаня