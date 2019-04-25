Общество

59 минут назад

С каким чеком вы выходите из магазина?

12 855
#опрос #торговля
С каким чеком вы выходите из магазина?

Мэрия выясняет покупательскую активность липчан. Участникам опроса предлагается рассказать о предпочтениях в выборе магазинов.

Специалисты городского управления потребительского рынка решили выяснить, как липчане предпочитают делать покупки. Для того, чтобы узнать, насколько горожане удовлетворены услугами торговых предприятий, на портале и в мобильном приложении «Открытый Липецк» запустили опрос.

Во-первых, липчан спрашивают о том, где они предпочитают запасаться продуктами: в гипермаркетах, супермаркетах, магазинах экономического класса, продуктовых у дома или на рынках. Авторов опроса интересует, какие факторы влияют на выбор места покупок: низкие цены, качество и безопасность товаров, широкий ассортимент, система бонусов и скидок, современный интерьер торговой точки, доступное расположение, наличие парковки и дополнительного сервиса. Здесь же можно указать свой вариант ответа.

Респондентам предлагают рассказать, как часто они хотят в магазины и сколько тратят за раз. Выбрать можно любой период и сумму.
12 855
#опрос #торговля

Комментарии (12)

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111

6 минут назад
Я НЕ ПОНИМАЮ ЛОГИКУ БОЛЬШИХ МАГАЗИНОВ ТАКИХ КАК ЛЕНТА ГДЕ ЦЕНЫ ТАКИЕ ЖЕ КАК В ПЯТЕРКЕ ПОД БОКОМ
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Работяга

11 минут назад
В июне новое повышение тарифов жкх и на бензин
ответить

Нищета в рашке

13 минут назад
Плешивый вор обокрал население
ответить

Да

14 минут назад
САТАНА, Фотографии Путина в могилы закапывать надо, скорее сдохнет !.
ответить

агаааа!

17 минут назад
ктото хочет в нашь карман заглянуть..!
ответить

Bip-Bip

18 минут назад
Чё за место на фото?
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САТАНА

27 минут назад
Хватит жаловаться на жизнь...кто нибудь из Вас сделал что то, чтобы изменить текущее положение дел....
ответить

САТАНА

30 минут назад
Ромалэ, чертов бес....рассмешил.....
ответить

Йорш

31 минуту назад
Живи и сдохни при царе-песня.
ответить

Нафаня

31 минуту назад
Пол буханки хлеба - 17 рублей и пакет молока один в три дня - 55 рублей, вот так иживем.
ответить
Еще комментарии

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