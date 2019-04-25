20-летняя липчанка оставила пенсионера без сбережений

24 марта к полицейским обратился 69-летний пенсионер, который обнаружил, что с его банковского счета исчезли 51 660 рублей. При этом, кража была совершена в период с 1 декабря 2018 года по 21 марта этого года.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана 20-летняя жительница Липецка. Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.

