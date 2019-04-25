Происшествия

сегодня, 08:47

20-летняя липчанка оставила пенсионера без сбережений

5 668
#кража
20-летняя липчанка оставила пенсионера без сбережений

24 марта к полицейским обратился 69-летний пенсионер, который обнаружил, что с его банковского счета исчезли 51 660 рублей. При этом, кража была совершена в период с 1 декабря 2018 года по 21 марта этого года.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана 20-летняя жительница Липецка. Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.


5 668
#кража

Комментарии (6)

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Викторм

19 секунд назад
О. Наш защеканец и тут Путина увидел... :-)
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Палач

17 минут назад
дзенf, скорее всего, не последние, раз он "тупил" столько времени! Или, дедок - "стояночный тормоз от БелАЗа"! :-)
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дзенf

24 минуты назад
Не последние бабосы у него были.
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САТАНА

34 минуты назад
Всю страну без пенсии оставили.......а тут у одного взяли и столько шуму....
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Мощный экономический рывок

сегодня, 09:10
Молодец девчонка ,она научилась у Путина !.
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кокс

сегодня, 09:00
мое мнение владельцы без контактных банковских карт должны сами брать на себя ответственность что с их карты могут пропасть деньги.
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