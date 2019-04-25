Происшествия

вчера, 23:37

В Липецке снова ищут ребенка

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#пропавшие без вести
В Липецке снова ищут ребенка

14-летняя девочка ушла из дома 23 апреля.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", в В Липецке пропала 14-летняя Диана Садуева. Девочка ушла из дома на улице Титова 23 апреля. До настоящего момента ее местонахождение не установлено.



Напомним, что сегодня днем в 24-м микрорайоне Липецка по дороге из школы пропал семилетний мальчик. Ребенка нашли волонтеры в районе "Европейский", оказалось, что он несколько часов гулял по городу.
371
#пропавшие без вести

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