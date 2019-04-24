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Липецкая вечЁрка: сорвавший лифт, опасный мост и закрытие парка
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 24 апреля.
«Меня из рухнувшего лифта вытолкнул Господь!». В этом уверен житель Липецка Игорь. Он и его сын едва не упали в лифте с высоты шестого этажа. Уберегло мгновение и, видимо, ангел-хранитель. Сегодня в доме, где едва не случилась трагедия, крутились специалисты ООО «Сервисная лифтовая компания». Из отрывочных реплик следовало, что не случилось ничего страшного.
Липчан удивили новые правила, введенные на Октябрьском мосту. Здесь произошло уже столько страшных ДТП, что автоинспекторам не осталось ничего иного, как выставить ограничение скорости в 50 км/ч. Ограничение введено по итогам анализа аварийности за 2018 год: в большинстве произошедших на мосту аварий пострадали или погибли люди.
И снова – о детях. GOROD48 выяснил подробности истории с изъятием из семьи двух малышей, которых нашли истощенными в запущенной квартире. В момент рейда полиции и прокуратуры мать этих двух детей рождала третьего! Дома ее не было потому, что 25-летняя женщина находилась в перинатальном центре. Мама уже трех детей - сирота. Она воспитывалась в детском доме. Все трое детей рождены ею не в браке.
Больше всего комментариев читатели сегодня оставили под сообщением «Быханов сад» закроют 1 мая». Строители уже готовятся к демонтажу, а вот подробного плана перемен еще нет. Всех, кто еще хочет внести свои коррективы в концепцию парка чувств, ждут в 18 часов 26 апреля у центрального входа.
Липчан удивили новые правила, введенные на Октябрьском мосту. Здесь произошло уже столько страшных ДТП, что автоинспекторам не осталось ничего иного, как выставить ограничение скорости в 50 км/ч. Ограничение введено по итогам анализа аварийности за 2018 год: в большинстве произошедших на мосту аварий пострадали или погибли люди.
И снова – о детях. GOROD48 выяснил подробности истории с изъятием из семьи двух малышей, которых нашли истощенными в запущенной квартире. В момент рейда полиции и прокуратуры мать этих двух детей рождала третьего! Дома ее не было потому, что 25-летняя женщина находилась в перинатальном центре. Мама уже трех детей - сирота. Она воспитывалась в детском доме. Все трое детей рождены ею не в браке.
Больше всего комментариев читатели сегодня оставили под сообщением «Быханов сад» закроют 1 мая». Строители уже готовятся к демонтажу, а вот подробного плана перемен еще нет. Всех, кто еще хочет внести свои коррективы в концепцию парка чувств, ждут в 18 часов 26 апреля у центрального входа.
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Упоротое материнство какое-то...
Ч.