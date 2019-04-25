Общество
6 минут назад
Доброе утро, Липецк!
С утра на календаре 25 апреля 2019 года. У православных христиан сегодня Чистый четверг.
День в истории
В этот день в разных концах мира и в разные века каждый развлекался, как мог. Например, во Франции 25 апреля впервые казнили человека с помощью гильотины. Это был неслыханный прогресс. Раньше приговоренных обычно вешали, сжигали или четвертовали. А тут — падающее косое лезвие, быстро, чисто и гуманно. Правда, публика, с вечера занимавшая места на Гревской площади, чтобы поглазеть, осталась разочарованной: ну абсолютно неинтересно. Раз — и все. Смотреть не на что.
В 1956 году в СССР в этот день тоже была радость: отменили судебную ответственность за прогул, которая было введена в 1940 году. Хотя, следует признать: ни одного прогульщика в стране Советов не гильотинировали. Но с 25 апреля 1956 года прогульщиков стало можно лишь наказывать выговорами с занесением в личное дело и рисовать на них карикатуры в стенгазетах и журнале «Крокодил».
Музыкальная пауза
В этот самый день, 25 апреля 1940 года родились два известных актера - Аль Пачино и наш Михаил Кононов, знаменитый «начальник Чукотки». Такие разные оба, но каждый по-своему талантлив и неповторим. И оба заслужили, чтобы в их честь прозвучала хорошая песня.
Что в кино?
«Американец и шотландец, один из Йеля, другой из Оксфорда, один гений, другой преступник» - это краткая фабула фильма «Игры разумов», который сегодня выходит на экраны.
Мы посмотрели трейлер и почитали отзывы — как это сделал бы любой, кто думает, идти или не идти, смотреть на большом экране, или затаиться и подождать.
Начнем с того, почему мы вообще повернули голову в эту сторону и потратили время на трейлер и отклики. Потому что анонс заманчивый: в Англии позапрошлого века оксфордский профессор берет в соавторы словаря английского языка опасного преступника, который содержится под строгой стражей в психиатрической лечебнице. Профессора отговаривают: зачем, мол, тебе этот псих, он ведь за убийство сидит! Профессор упирается: но он же гений! Вот в этом и интрига: псих или гений? Преступник или жертва? Да и профессор что-то подозрительно доверчив к психбольному, уж не задумал ли чего?
Еще одна приманка — две звезды в ролях: Мэл Гибсон и Шон Пенн. Легко угадать, кто играет ненормального, конечно же, Пенн. Оба героя с одинаково огромными бородами, несмотря на то, что фильм не о хипстерах. Заметьте, как циклична мода...
Теплынь в Липецке
25 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона — ожидается комфортная погода без осадков. 26 и 27 апреля атмосферное давление начнет падать, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем составит от 21 до 26 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Транспорт
За окном прекрасная погода, согласитесь? При таких обстоятельствах хочется мчатся куда-то с ветерком, в не стоять в пробке. Выбирайте «зеленые» улицы - и вперёд!
Росомаха, вон из дома!
Рабочая группа при министерстве природных ресурсов и экологии России подготовила новую версию перечня животных, которых планируют запретить держать в домашних условиях, - сообщают «Известия».
«В список таких животных вошли крокодилы, тарантулы, питоны длиннее 4 метров, каймановые черепахи с размером панциря свыше 30 см, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи, сервалы. Кроме того под запрет для содержания дома могут попасть обыкновенные и рыжие волки, вараны, гиеновые собаки, динго, росомахи, медоеды, павианы, макаки, филины, мурены, электрические угри, китообразные.
Помимо этого, под запретом, как и в первоначальной версии документа, остаются крупные кошачьи — гепарды, тигры, леопарды, львы, а также скорпионы, ушастые тюлени, экзотические пауки, моржи, американские дикобразы, бегемоты и слоны. Отмечается, что данный перечень еще не утвержден и может быть скорректирован», - пишет источник.
Но в каждом правиле есть исключение — если речь идет о спасении жизни животного. Спасать росомаху, китообразное, или ушастого тюленя в квартире можно недолго. Как только температура нормальная и состояние удовлетворительное — сразу нужно отпустить их в лес.
Ну вот, дорогой читатель, теперь мы за тебя не переживаем: ты начал день правильно, с позитивной информации! В течение дня заходи на GOROD48, не забывай.
фото sakhalinmuseum.ru.
В этот день в разных концах мира и в разные века каждый развлекался, как мог. Например, во Франции 25 апреля впервые казнили человека с помощью гильотины. Это был неслыханный прогресс. Раньше приговоренных обычно вешали, сжигали или четвертовали. А тут — падающее косое лезвие, быстро, чисто и гуманно. Правда, публика, с вечера занимавшая места на Гревской площади, чтобы поглазеть, осталась разочарованной: ну абсолютно неинтересно. Раз — и все. Смотреть не на что.
В 1956 году в СССР в этот день тоже была радость: отменили судебную ответственность за прогул, которая было введена в 1940 году. Хотя, следует признать: ни одного прогульщика в стране Советов не гильотинировали. Но с 25 апреля 1956 года прогульщиков стало можно лишь наказывать выговорами с занесением в личное дело и рисовать на них карикатуры в стенгазетах и журнале «Крокодил».
Музыкальная пауза
В этот самый день, 25 апреля 1940 года родились два известных актера - Аль Пачино и наш Михаил Кононов, знаменитый «начальник Чукотки». Такие разные оба, но каждый по-своему талантлив и неповторим. И оба заслужили, чтобы в их честь прозвучала хорошая песня.
Что в кино?
«Американец и шотландец, один из Йеля, другой из Оксфорда, один гений, другой преступник» - это краткая фабула фильма «Игры разумов», который сегодня выходит на экраны.
Мы посмотрели трейлер и почитали отзывы — как это сделал бы любой, кто думает, идти или не идти, смотреть на большом экране, или затаиться и подождать.
Начнем с того, почему мы вообще повернули голову в эту сторону и потратили время на трейлер и отклики. Потому что анонс заманчивый: в Англии позапрошлого века оксфордский профессор берет в соавторы словаря английского языка опасного преступника, который содержится под строгой стражей в психиатрической лечебнице. Профессора отговаривают: зачем, мол, тебе этот псих, он ведь за убийство сидит! Профессор упирается: но он же гений! Вот в этом и интрига: псих или гений? Преступник или жертва? Да и профессор что-то подозрительно доверчив к психбольному, уж не задумал ли чего?
Еще одна приманка — две звезды в ролях: Мэл Гибсон и Шон Пенн. Легко угадать, кто играет ненормального, конечно же, Пенн. Оба героя с одинаково огромными бородами, несмотря на то, что фильм не о хипстерах. Заметьте, как циклична мода...
Теплынь в Липецке
25 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона — ожидается комфортная погода без осадков. 26 и 27 апреля атмосферное давление начнет падать, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем составит от 21 до 26 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Транспорт
За окном прекрасная погода, согласитесь? При таких обстоятельствах хочется мчатся куда-то с ветерком, в не стоять в пробке. Выбирайте «зеленые» улицы - и вперёд!
Росомаха, вон из дома!
Рабочая группа при министерстве природных ресурсов и экологии России подготовила новую версию перечня животных, которых планируют запретить держать в домашних условиях, - сообщают «Известия».
«В список таких животных вошли крокодилы, тарантулы, питоны длиннее 4 метров, каймановые черепахи с размером панциря свыше 30 см, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи, сервалы. Кроме того под запрет для содержания дома могут попасть обыкновенные и рыжие волки, вараны, гиеновые собаки, динго, росомахи, медоеды, павианы, макаки, филины, мурены, электрические угри, китообразные.
Помимо этого, под запретом, как и в первоначальной версии документа, остаются крупные кошачьи — гепарды, тигры, леопарды, львы, а также скорпионы, ушастые тюлени, экзотические пауки, моржи, американские дикобразы, бегемоты и слоны. Отмечается, что данный перечень еще не утвержден и может быть скорректирован», - пишет источник.
Но в каждом правиле есть исключение — если речь идет о спасении жизни животного. Спасать росомаху, китообразное, или ушастого тюленя в квартире можно недолго. Как только температура нормальная и состояние удовлетворительное — сразу нужно отпустить их в лес.
Ну вот, дорогой читатель, теперь мы за тебя не переживаем: ты начал день правильно, с позитивной информации! В течение дня заходи на GOROD48, не забывай.
фото sakhalinmuseum.ru.