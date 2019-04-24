В Липецке разыскивают первоклассника

Семилетний ученик 33 школы Владимир Ясинский не пришел домой после уроков.



Родители 7-летнего Володи Ясинского просят помощи в поиске их сына. Ребенок сегодня вышел из школы (24 микрорайон, бульвар Шубина, 15), но домой не пришел. Семья живет буквально в нескольких минутах ходьбы от школы, тоже на бульваре Шубина и мальчик после занятий прежде всегда приходил домой вовремя — около 13:00.Мама ребенка Анна Шитакова рассказывает: сын шел домой вместе с одноклассником и его бабушкой, по пути расстались. Бабушка одноклассника велела Володе идти домой, а он ответил, что ему разрешили еще немного погулять (хотя это не так).Дома мальчика ждал отец, который работает по сменам и как раз сегодня вернулся с ночной смены. Ключей от квартиры у ребенка нет, он оставил их дома.Мама и папа Владимира пытались позвонить сыну, но телефон мальчика разряжен.- Володя очень активный, открытый, доверчивый, - со слезами говорит Анна Шитакова. - Если к нему подойдет чужой, он и не подумает, что это может быть опасно.У ребенка прекрасные отношения с учительницей и всеми ребятами в классе, никаких конфликтов в школе не было, плохих отметок сегодня он тоже не получал.Родные мальчика не могут назвать ни единой причины, из-за которой парнишка мог бы сбежать из дома: семья абсолютно благополучная.В данный момент родные Володи Ясинского обзвонили все семьи одноклассников, прочесали все ближайшие дворы, обошли ближайшие торговые центры и в том числе «Линию», съездили даже в «Ривьеру» и тоже обошли все интересные детям магазины.Родители ребенка обратились в группу розыска пропавших «Лиза Алерт» и обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка.Приметы Владимира: был одет в светлую джинсовку, школьные тёмно-синие брюки, при нем черный рюкзак.Семья Володи Ясинского просит всех, кто мог видеть мальчика, или знает о его местонахождении, сообщить любую информацию! Звоните по телефону 79005990666, Анна