Общество
22 минуты назад
Липчан призывают соблюдать правила уборки мест захоронения родных и близких
Горожан просят не захламлять кладбища.
Как сообщают в департаменте ЖКХ, мероприятия по подготовке городских кладбищ к православному празднику Пасхи продолжаются круглосуточно. В порядок погосты областного центра, общая территория которых превышает 200 гектаров, приводит муниципальное учреждение «Ритуальные услуги». С кладбищ вывезено более 200 м3 мусора, установлено 58 контейнеров, произведена противоклещевая обработка старого Косыревского и Матырского кладбищ, приведены в порядок расположенные здесь уличные туалеты и баки для воды.
Жителей Липецка призывают соблюдать правила уборки мест захоронения родных и близких: мусор необходимо складировать в строго указанных местах, в противном случае затрудняется его вывоз, что приводит к захламлению территории кладбищ. Также запрещено блокировать проезд спецтехники личным автотранспортом.
Специалисты профильного департамента обращают внимание жителей и гостей областного центра, что 27 и 28 апреля время работы липецких погостов будет продлено до 20:00. Подробности по телефонам: (4742)78-37-40, 8-900-591-54-62.
Напомним, что сегодня житель Липецка снял территорию вокруг Студеновского кладбища: горожане, пришедшие убирать могилы родных, высыпают через забор погоста кучи мусора, несмотря на установленную рядом контейнерную площадку.
Жителей Липецка призывают соблюдать правила уборки мест захоронения родных и близких: мусор необходимо складировать в строго указанных местах, в противном случае затрудняется его вывоз, что приводит к захламлению территории кладбищ. Также запрещено блокировать проезд спецтехники личным автотранспортом.
Специалисты профильного департамента обращают внимание жителей и гостей областного центра, что 27 и 28 апреля время работы липецких погостов будет продлено до 20:00. Подробности по телефонам: (4742)78-37-40, 8-900-591-54-62.
Напомним, что сегодня житель Липецка снял территорию вокруг Студеновского кладбища: горожане, пришедшие убирать могилы родных, высыпают через забор погоста кучи мусора, несмотря на установленную рядом контейнерную площадку.