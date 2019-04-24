В нескольких регионах России протестируют майнинг криптовалют

В Москве, Калининградской и Калужской областях, а также в Пермском крае протестируют инновации, которые пока не разрешены российским законодательством: блокчейн, криптовалюты, нейро- и квантовые технологии, искусственный интеллект, робототехнику, виртуальную и дополненную реальность.





По словам замглавы Минэкономразвития Саввы Шипова, основная цель «правовых песочниц» — стимулирование инновационной деятельности за счет применения более гибкого по сравнению с федеральным регулирования. Это позволит ускорить вывод новых технологических решений на рынок.



Как отмечают эксперты, без лояльных к современным технологиям правовых режимов многие продукты практически невозможно вывести на рынок. Вместе с тем, по их мнению, высок риск, что при переходе от локального регулирования к общему бизнес столкнется с серьезными бюрократическими барьерами.





Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития. Проекты в инновационных сферах планируют запустить в рамках так называемых «регуляторных песочниц».По словам замглавы Минэкономразвития Саввы Шипова, основная цель «правовых песочниц» — стимулирование инновационной деятельности за счет применения более гибкого по сравнению с федеральным регулирования. Это позволит ускорить вывод новых технологических решений на рынок.Как отмечают эксперты, без лояльных к современным технологиям правовых режимов многие продукты практически невозможно вывести на рынок. Вместе с тем, по их мнению, высок риск, что при переходе от локального регулирования к общему бизнес столкнется с серьезными бюрократическими барьерами.