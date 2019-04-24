Прохожие заметили ребенка в открытом окне на 12-м этаже

Трагедия чуть не случилась на улице Хренникова.

Как сообщает МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Липецка", вчера на улице Хренникова прохожие заметили стоящего в открытом окне на 12 этаже маленького ребенка. Они позвонили в службу спасения-112. К счастью, на этот раз все закончилось благополучно, а с родителями малыша проведена профилактическая беседа.

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует липчанам быть предельно внимательными, контролировать поведение детей, а главное не оставлять их без присмотра.

Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок.

Продумайте расстановку мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник.

Позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно.

Опасны также и москитные сетки, которые создают для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна.

И главное - не оставляйте ребенка одного. Достаточно отвлечься на секунду и она может стать последним мгновением в жизни вашего ребенка или искалечить ее навсегда.

Будьте бдительны! В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь в Службу спасения по телефону «112».