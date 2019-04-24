16 минут назад
Прохожие заметили ребенка в открытом окне на 12-м этаже
Трагедия чуть не случилась на улице Хренникова.
Как сообщает МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Липецка", вчера на улице Хренникова прохожие заметили стоящего в открытом окне на 12 этаже маленького ребенка. Они позвонили в службу спасения-112. К счастью, на этот раз все закончилось благополучно, а с родителями малыша проведена профилактическая беседа.
Управление по делам ГО и ЧС рекомендует липчанам быть предельно внимательными, контролировать поведение детей, а главное не оставлять их без присмотра.
Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок.
Продумайте расстановку мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник.
Позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно.
Опасны также и москитные сетки, которые создают для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна.
И главное - не оставляйте ребенка одного. Достаточно отвлечься на секунду и она может стать последним мгновением в жизни вашего ребенка или искалечить ее навсегда.
Будьте бдительны! В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь в Службу спасения по телефону «112».