22 минуты назад
Проект соглашения по реорганизации Липецкой станции аэрации признали недоработанным
В администрации Липецка приняли решение о невозможности заключения концессионного соглашения по переработке илового осадка на условиях, предложенных потенциальным инвестором. В представленном проекте выявили недочёты и недоработки.
- Мы не имеем права работать на таких условиях, - отметила вице-мэр.
Предложение от потенциального инвестора по переработке илового осадка на Липецкой станции аэрации поступило в этом году. Несмотря на то, что соглашение с фирмой пока решили не заключать, вопрос реорганизации очистных сооружений и избавления жителей района ЛТЗ от неприятного запаха остаётся одним из приоритетных направлений деятельности городской администрации.
- Необходимо проработать возможности реализации различных проектов, взвесить все плюсы и минусы, а уже потом принимать окончательный вариант решения накопившихся проблем, связанных с неприятным запахом, - прокомментировала исполняющая обязанности главы города Евгения Уваркина.
Напомним, что ранее против этого проекта высказались и депутаты городского Совета Липецка.
фото пресс-службы администрации Липецка.
Главное натрындеть, что все сделается