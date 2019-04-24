Общество

22 минуты назад

Проект соглашения по реорганизации Липецкой станции аэрации признали недоработанным

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#станция аэрации
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Проект соглашения по реорганизации Липецкой станции аэрации признали недоработанным

В администрации Липецка приняли решение о невозможности заключения концессионного соглашения по переработке илового осадка на условиях, предложенных потенциальным инвестором. В представленном проекте выявили недочёты и недоработки.

Как пояснила заместитель главы города Екатерина Белокопытова, проект, в частности, не содержал сведений о сроках создания, реконструкции объекта соглашения, а также о размере концессионной платы и порядке ее внесения. Кроме того, были выявлены недостатки в оформлении документации.

- Мы не имеем права работать на таких условиях, - отметила вице-мэр.

Предложение от потенциального инвестора по переработке илового осадка на Липецкой станции аэрации поступило в этом году. Несмотря на то, что соглашение с фирмой пока решили не заключать, вопрос реорганизации очистных сооружений и избавления жителей района ЛТЗ от неприятного запаха остаётся одним из приоритетных направлений деятельности городской администрации.

- Необходимо проработать возможности реализации различных проектов, взвесить все плюсы и минусы, а уже потом принимать окончательный вариант решения накопившихся проблем, связанных с неприятным запахом, - прокомментировала исполняющая обязанности главы города Евгения Уваркина.

Напомним, что ранее против этого проекта высказались и депутаты городского Совета Липецка.

фото пресс-службы администрации Липецка.
1 200
#станция аэрации
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Главное натрындеть, что все сделается

10 минут назад
и так везде...
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