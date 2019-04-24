Общество

28 минут назад

Спорт в Липецке в чести: машины паркуют прямо возле баскетбольных колец (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
Спорт в Липецке в чести: машины паркуют прямо возле баскетбольных колец (ФОТО)

Автохамстко, от которого стынет кровь в жилах.

Продолжаем нашу рубрику, в которой совместно с читателями GOROD48 обличаем самых наглых липецких автовладельцев, паркующих свои машины так, словно они специально хотят испортить жизнь окружающим.

Отметим, что реакция властей на снимки уже имеется: наш читатель прислал нам ответ из ГИБДД, в котором по его снимку автохама привлекли к ответственности. Поэтому советуем копии писем направлять и в автоинспекцию – только так мы сможем если не победить, то хотя бы уменьшить это зло в городе.

Верхний снимок способен вызвать только нервный тик. Это же нужно умудриться поставить машину на детской спортивной площадке для стритбола (баскетбола на одно кольцо). К слову, жители улицы Лутова, где был сделан этот снимок рассказали такую историю: однажды баскетбольный мяч попал в автомобиль, которые его владелец оставил точно так же – прямо на площадке. Урона мячик причинить не мог, но хозяин авто забрал мяч у детей, положил его в свой багажник и уехал со словами про компенсацию морального ущерба. Само он при этом, вероятнее всего, моральный…

Московская, 7.jpg

Еще один любитель отнять жизненное пространство у ребятишек, заняв место для игр со словами про то, что нехорошая мэрия, дескать, ему не построила бесплатную пожизненную парковку.

Горького-7.jpg

Его единомышленник на улице Горького, 7. А сколько еще таких по городу?

IMG_20190424_083419.jpg

Только вчера писали про автохама, который чтобы оставить свою машину в этом месте на улице Меркулова должен был проехать два десятка метров прямо по пешеходной дорожке. Но этот пошел еще дальше – он в конце пути тротуар еще и перегородил.

ул Бородинская.jpg

Как обходить людям, мамочкам с колясками, ребятишкам этого «красавчика» на улице Бородинской?..

Бехтеева.jpg

… А этого на улице Бехтеева?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.


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#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (6)

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Лёд

14 минут назад
вы просто все ЗАВИДУЕТЕ , ярким , красивым людям , автовладельцам , которые всего в жизни добились сами !
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Гость

16 минут назад
ГИБДД имеет право проводить проверку и по публикации в СМИ, коим Город48 и является. Просто редакции нужно контролировать этот вопрос, самим обращаться в ГИБДД за ответами на публикации. А так получается пустое сотрясение воздуха для поднятия рейтинга.
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Нью Липчанин

18 минут назад
Нужны платные парковки. Плюс эвакуаторы. Плюс ГИБДД не в кустах должны прятаться, а патрулировать улицы. Тогда порядок наведется.
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Чудак

23 минуты назад
Когда этот вопрос будет стоять на повестке дня в администрации города и области?
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rukalip

25 минут назад
Городу 48, Они присутствуют, их полно
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Городу 48

26 минут назад
Да поднимите тему отсутствия парковок!
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