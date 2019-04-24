Спорт в Липецке в чести: машины паркуют прямо возле баскетбольных колец (ФОТО)

Автохамстко, от которого стынет кровь в жилах.

Продолжаем нашу рубрику, в которой совместно с читателями GOROD48 обличаем самых наглых липецких автовладельцев, паркующих свои машины так, словно они специально хотят испортить жизнь окружающим.

Отметим, что реакция властей на снимки уже имеется: наш читатель прислал нам ответ из ГИБДД, в котором по его снимку автохама привлекли к ответственности. Поэтому советуем копии писем направлять и в автоинспекцию – только так мы сможем если не победить, то хотя бы уменьшить это зло в городе.

Верхний снимок способен вызвать только нервный тик. Это же нужно умудриться поставить машину на детской спортивной площадке для стритбола (баскетбола на одно кольцо). К слову, жители улицы Лутова, где был сделан этот снимок рассказали такую историю: однажды баскетбольный мяч попал в автомобиль, которые его владелец оставил точно так же – прямо на площадке. Урона мячик причинить не мог, но хозяин авто забрал мяч у детей, положил его в свой багажник и уехал со словами про компенсацию морального ущерба. Само он при этом, вероятнее всего, моральный…





Еще один любитель отнять жизненное пространство у ребятишек, заняв место для игр со словами про то, что нехорошая мэрия, дескать, ему не построила бесплатную пожизненную парковку.





Его единомышленник на улице Горького, 7. А сколько еще таких по городу?





Только вчера писали про автохама, который чтобы оставить свою машину в этом месте на улице Меркулова должен был проехать два десятка метров прямо по пешеходной дорожке. Но этот пошел еще дальше – он в конце пути тротуар еще и перегородил.





Как обходить людям, мамочкам с колясками, ребятишкам этого «красавчика» на улице Бородинской?..





… А этого на улице Бехтеева?



Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.