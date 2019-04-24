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36 минут назад
Директора школы наказали за поборы
На него настучали родители учеников.
Прокуратура Чувашской Республики выявила нарушения действующего законодательства в деятельности образовательного учреждения, в том числе связанные с поборами.
Прокуратурой Чувашской Республики проведена проверка по обращению родителя одного из обучающихся БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии о неправомерных действиях руководства данного учреждения.
В ходе проверки выявлены нарушения законодательства об образовании, о благотворительной деятельности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выразившиеся в неправомерном сборе родительским комитетом с законных представителей воспитанников одной из групп школы денежных средств на нужды школы без оформления каких-либо документов и учета их материального положения. Кроме того в школе выявлены факты превышении количества детей в группе, в том числе при организации их прогулки на свежем воздухе, а также запрет допуска законного представителя в группу во время осуществления присмотра и ухода за детьми.
По результатам проверки прокуратурой Калининского района г. Чебоксары в отношении директора БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), а также в его адрес внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства.
Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль, сообщает прокуратура Чувашии.
Прокуратурой Чувашской Республики проведена проверка по обращению родителя одного из обучающихся БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии о неправомерных действиях руководства данного учреждения.
В ходе проверки выявлены нарушения законодательства об образовании, о благотворительной деятельности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выразившиеся в неправомерном сборе родительским комитетом с законных представителей воспитанников одной из групп школы денежных средств на нужды школы без оформления каких-либо документов и учета их материального положения. Кроме того в школе выявлены факты превышении количества детей в группе, в том числе при организации их прогулки на свежем воздухе, а также запрет допуска законного представителя в группу во время осуществления присмотра и ухода за детьми.
По результатам проверки прокуратурой Калининского района г. Чебоксары в отношении директора БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), а также в его адрес внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства.
Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль, сообщает прокуратура Чувашии.