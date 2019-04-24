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36 минут назад

Директора школы наказали за поборы

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#школа #поборы
Директора школы наказали за поборы

На него настучали родители учеников.

Прокуратура Чувашской Республики выявила нарушения действующего законодательства в деятельности образовательного учреждения, в том числе связанные с поборами.

Прокуратурой Чувашской Республики проведена проверка по обращению родителя одного из обучающихся БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии о неправомерных действиях руководства данного учреждения.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства об образовании, о благотворительной деятельности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выразившиеся в неправомерном сборе родительским комитетом с законных представителей воспитанников одной из групп школы денежных средств на нужды школы без оформления каких-либо документов и учета их материального положения. Кроме того в школе выявлены факты превышении количества детей в группе, в том числе при организации их прогулки на свежем воздухе, а также запрет допуска законного представителя в группу во время осуществления присмотра и ухода за детьми.

По результатам проверки прокуратурой Калининского района г. Чебоксары в отношении директора БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), а также в его адрес внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства.

Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль, сообщает прокуратура Чувашии.
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#школа #поборы

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