Происшествия

46 минут назад

Телефонный мошенник выманил у 75-летней женщины деньги на продукты и сигареты для сына

1 260
#мошенничество
Телефонный мошенник выманил у 75-летней женщины деньги на продукты и сигареты для сына

Сотрудники полиции раскрыли мошенничество совершенное 5 апреля в Грязинском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, на телефон 75-летней пенсионерки позвонил мужчина, который сообщил, что ее сын, якобы, задержан и находится в полиции, и ему необходима некоторая сумма на продукты и сигареты. Незнакомец назвал номер сотового телефона, на который необходимо перевести деньги. Пожилая женщина перевела через банкомат более 4,5 тысяч рублей. Дома она позвонила на сотовый телефон сына, который ответил ей, что у него все хорошо. Поняв, что стала жертвой мошенника, пенсионерка обратилась в полицию.

Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 46-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.
1 260
#мошенничество

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Енот

19 минут назад
Этому разводу уже лет сто,кто вообще верит в это?без мозгов люди
ответить

Еще в рубрике

В Липецке сгорел частный туалет
#пожар
В Липецке сгорел частный туалет

2 минуты назад

Происшествия
Прохожие заметили ребенка в открытом окне на 12-м этаже
#падение с высоты
Прохожие заметили ребенка в открытом окне на 12-м этаже

17 минут назад

Происшествия
На улице Московской ограбили магазин - задержан 25-летний липчанин
#разбой
2
На улице Московской ограбили магазин - задержан 25-летний липчанин

52 минуты назад

Происшествия
Строители сбрасывали куски кровли с крыши липецкой школы в кузов грузовика
#ремонт #опасные работы
22
Строители сбрасывали куски кровли с крыши липецкой школы в кузов грузовика

сегодня, 13:04

Происшествия
«Меня из рухнувшего лифта вытолкнул Господь!»
#ЧП #лифт
63
«Меня из рухнувшего лифта вытолкнул Господь!»

сегодня, 12:27

Происшествия
Липчанин пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
#взятка
15
Липчанин пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

сегодня, 12:23

Происшествия