Телефонный мошенник выманил у 75-летней женщины деньги на продукты и сигареты для сына

Сотрудники полиции раскрыли мошенничество совершенное 5 апреля в Грязинском районе.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, на телефон 75-летней пенсионерки позвонил мужчина, который сообщил, что ее сын, якобы, задержан и находится в полиции, и ему необходима некоторая сумма на продукты и сигареты. Незнакомец назвал номер сотового телефона, на который необходимо перевести деньги. Пожилая женщина перевела через банкомат более 4,5 тысяч рублей. Дома она позвонила на сотовый телефон сына, который ответил ей, что у него все хорошо. Поняв, что стала жертвой мошенника, пенсионерка обратилась в полицию.



Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 46-летнего местного жителя.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.

