Происшествия

52 минуты назад

На улице Московской ограбили магазин - задержан 25-летний липчанин

2 696
#разбой
На улице Московской ограбили магазин - задержан 25-летний липчанин

21 апреля на улице Московской в Липецке было совершено разбойное нападение на магазин. Преступник, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил около 26 тысяч рублей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 25-летний липчанин.

Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Липецку.

В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 2 статьи 162 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
2 696
#разбой

Комментарии (2)

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Еноту

7 минут назад
Ты сам гопник. Я тебя знаю.
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Енот

17 минут назад
На фото это тот самый разбойник идёт?
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