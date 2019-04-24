На улице Московской ограбили магазин - задержан 25-летний липчанин

21 апреля на улице Московской в Липецке было совершено разбойное нападение на магазин. Преступник, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил около 26 тысяч рублей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 25-летний липчанин.



Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Липецку.



В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 2 статьи 162 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

