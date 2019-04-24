В России

54 минуты назад

Роуминг с Крымом планируют отменить

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#роуминг #сотовая связь
Роуминг с Крымом планируют отменить

Такие планы высказали в ФАС.

Как сообщает ТАСС, национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов. Об этом заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на пресс-конференции по итогам расширенного заседания коллегии ФАС РФ в Крыму.

Роуминг на территории Крыма «будет абсолютно исключен». Артемьев добавил, что операторы ранее говорили, что если роуминга внутри страны не будет, то они потерпят убытки.

- На самом деле, за счет того, что возросла их выручка от увеличившегося количества абонентов, они только выиграли. Их доходы, на самом деле, даже с вычетом налогов, только увеличились, — сказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Под национальным роумингом подразумевается ситуация, когда абонент находится в регионе России, где его домашний оператор связи не представлен, и он пользуется сетями другого оператора, уточняет РБК.
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#роуминг #сотовая связь

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