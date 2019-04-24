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Задержаны члены банды Басаева

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#Чечня #война #боевики
Задержаны члены банды Басаева

Двух мужчин вычислили сотрудники ФСБ.

Два бывших боевика Шамиля Басаева, участвовавшие в нападении на Дагестан в 1999 году, задержаны в Ставропольском крае, сообщает ТАСС. После нападения на Дагестан началась вторая чеченская кампания. Речь идет о Тахире Бегельдиеве и Наримане Отепове. Один из задержанных жителей Ставрополья признал, что был членом банды Шамиля Басаева и Хаттаба, соответствующее видео опубликован СК РФ в Youtube.


По данным следствия, с 7 по 24 августа 1999 года в составе банды Басаева и Хаттаба задержанные приняли участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ, напав на российских военнослужащих на территории Ботлихского района Дагестана.

В результате массированного прицельного обстрела участников банды, в том числе Бегельдиева и Отепова, убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам, заявили в СКР.

Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу признаны потерпевшими более 70 военнослужащих и их близких родственников.
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#Чечня #война #боевики

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