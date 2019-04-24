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Тет-а-тет опасен: Зеленскому рекомендовали не оставаться наедине с Путиным

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#Украина #Зеленский #выборы #Путин
Тет-а-тет опасен: Зеленскому рекомендовали не оставаться наедине с Путиным

Новый президент Украины получает первые советы.

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, пишут «Известия». Об этом заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.

- Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны, с которыми он не сможет «играться», — сказал Апаршин на ТВ.

Заявление было сделано в эфире телеканала ZIK. В то же время Апаршин выступил против встречи Зеленского с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Напомним, Зеленский в это воскресенье победил во втором туре выборов президента Украины. За него проголосовали почти три четверти избирателей.
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#Украина #Зеленский #выборы #Путин

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