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10 минут назад
Лидер Северной Кореи прибыл во Владивосток
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Он встретится с Владимиром Путиным.
Глава КНДР Ким Чен Ын приехал во Владивосток. Бронированный поезд северокорейского лидера прибыл в 11:01 (мск), еще до остановки за ним начали бежать сотрудники охраны, отмечает РИА Новости.
Расстилая дорожку, персонал несколько раз промахнулся. Поэтому машинисту состава пришлось немного сдать назад, чтобы дверь оказалась напротив ковровой дорожки. Как сообщают «Вести», Ким Чен Ын вышел из вагона с улыбкой. Затем глава государства сел в лимузин и отправился на остров Русский, он остановился в одном из гостиничных корпусов кампуса Дальневосточного федерального университета. Периметр вокруг гостиниц хорошо охраняется.
25 апреля во Владивостоке пройдет первая личная встреча и переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Визит Ким Чен Ына стал его первой поездкой в Россию. Он пробудет во Владивостоке до утра субботы. Программа визита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына во Владивосток будет включать посещение трудовых коллективов и культурных центров, а также, возможно, встречу с жителями города.
Фото: mediadc.brightspotcdn.com
Расстилая дорожку, персонал несколько раз промахнулся. Поэтому машинисту состава пришлось немного сдать назад, чтобы дверь оказалась напротив ковровой дорожки. Как сообщают «Вести», Ким Чен Ын вышел из вагона с улыбкой. Затем глава государства сел в лимузин и отправился на остров Русский, он остановился в одном из гостиничных корпусов кампуса Дальневосточного федерального университета. Периметр вокруг гостиниц хорошо охраняется.
25 апреля во Владивостоке пройдет первая личная встреча и переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Визит Ким Чен Ына стал его первой поездкой в Россию. Он пробудет во Владивостоке до утра субботы. Программа визита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына во Владивосток будет включать посещение трудовых коллективов и культурных центров, а также, возможно, встречу с жителями города.
Фото: mediadc.brightspotcdn.com
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