Житель Липецка в шоке от увиденного на кладбище.

Липчанин Роман снял территорию вокруг Студеновского кладбища (район улицы Энгельса) после проведенной там предпасхальной уборки.Судя по видео, городские власти создали все условия для цивилизованной уборки могил — установили контейнерную площадку. Но далеко не все горожане, пришедшие в эти дни убирать могилы родных, ей пользуются: кучи мусора просто валят через забор кладбиша.Автор ролика спрашивает, кто это сделал: верующие, атеисты или Трамп? «Так и живем, а потом жалуемся, что загадили, а ведь делаем это сами», резюмирует Роман.Фото: ru.journal-neo.org