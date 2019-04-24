Общество

37 минут назад

«Кто это сделал? Верующие, атеисты или Трамп?»

6 562
#кладбище #мусор
«Кто это сделал? Верующие, атеисты или Трамп?»

Житель Липецка в шоке от увиденного на кладбище.

Липчанин Роман снял территорию вокруг Студеновского кладбища (район улицы Энгельса) после проведенной там предпасхальной уборки. 

Судя по видео, городские власти создали все условия для цивилизованной уборки могил — установили контейнерную площадку. Но далеко не все горожане, пришедшие в эти дни убирать могилы родных, ей пользуются: кучи мусора просто валят через забор кладбиша.



Автор ролика спрашивает, кто это сделал: верующие, атеисты или Трамп? «Так и живем, а потом жалуемся, что загадили, а ведь делаем это сами», резюмирует Роман.

Фото: ru.journal-neo.org
6 562
#кладбище #мусор

Комментарии (6)

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123

4 минуты назад
Стукач
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Перри Мэйсон

11 минут назад
Я не очень понял. На этом кладбище хоронят только христиан?
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Димас

17 минут назад
за искючением богохульства полностью с ним согласен. сами всё загадили и ждём, когда кто-то придёт и уберёт. и воруем так же - кто свет, кто воду, кто газ, кто взятки даёт, кто что, а потом ходим ноем - налоги повысили и страну разворовали.
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Иван

24 минуты назад
Православные не ходят в Пасху на кладбище,они идут в храм.
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Иван

25 минут назад
Православные не ходят в Пасху на кладбище,они идут в храм.
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Верующий атеист Трамп

29 минут назад
Как вы меня вычислили?
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