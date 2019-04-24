Из-за ремонта переезда движение по участку тамбовской трассы будет ограничено

Из-за ремонта железнодорожного переезда на 187 километре трассы Р-119 (Орел-Тамбов) в Липецкой области проезд будет ограничен.

Как сообщает ФКУ «Упрдор «Москва — Харьков, 25 апреля с 9:00 до 17:00 на 187 км федеральной автодороги Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов филиалом ОАО «РЖД» запланировано проведение ремонтных работ железнодорожного переезда. В связи с этим проезд автотранспорта будет организован по одной полосе проезжей части в реверсивном порядке.

ФКУ «Упрдор «Москва — Харьков просит участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования временных дорожных знаков.