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Из-за ремонта переезда движение по участку тамбовской трассы будет ограничено

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#транспорт
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Из-за ремонта переезда движение по участку тамбовской трассы будет ограничено

Из-за ремонта железнодорожного переезда на 187  километре трассы Р-119 (Орел-Тамбов) в Липецкой области проезд будет ограничен.

Как сообщает ФКУ «Упрдор «Москва — Харьков, 25 апреля с 9:00 до 17:00 на 187  км федеральной автодороги Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов филиалом ОАО «РЖД» запланировано проведение ремонтных работ железнодорожного переезда. В связи с этим проезд автотранспорта будет  организован по одной полосе проезжей части в реверсивном порядке.

ФКУ «Упрдор «Москва — Харьков просит участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования временных дорожных знаков.


542
#транспорт
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