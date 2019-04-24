Происшествия

15 минут назад

Липчанин пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

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#взятка
Липчанин пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

1000-рублевый штраф обернулся большими проблемами для липецкого водителя в Тамбовской области

В Петровском районе Тамбовской области инспектор ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Липецкой области с не пристегнутым ремнем безопасности.  За подобное  правонарушение гражданину грозило привлечение к административной ответственности  по ст.12.6 КоАП РФ и штраф 1000 рублей. Автовладелец предложил сотруднику ГИБДД денежное вознаграждение за несоставление административного протокола. Данные незаконные действия были незамедлительно пресечены полицейским. Водитель задержан, купюры изъяты в качестве вещественного доказательства.

Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в УМВД по Тамбовской области.  

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#взятка

Комментарии (3)

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Житель

5 минут назад
Обнаглел что ли 1000р предложил.Вот надо так оскарбить гайца.Совести у человека нет .Расстрел таким Чайникам.
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Юрок Алтушок.

5 минут назад
Вот бы панаслоник своих подчиненных научил так работать. А то сначала за поборы из гаи выгоняют, а потом на должность начальника гаи города липецка назначают.
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Гость

8 минут назад
Нужен план по борьбе со взятками???
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