Липчанин пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

1000-рублевый штраф обернулся большими проблемами для липецкого водителя в Тамбовской области

В Петровском районе Тамбовской области инспектор ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Липецкой области с не пристегнутым ремнем безопасности. За подобное правонарушение гражданину грозило привлечение к административной ответственности по ст.12.6 КоАП РФ и штраф 1000 рублей. Автовладелец предложил сотруднику ГИБДД денежное вознаграждение за несоставление административного протокола. Данные незаконные действия были незамедлительно пресечены полицейским. Водитель задержан, купюры изъяты в качестве вещественного доказательства.



Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в УМВД по Тамбовской области.



