Общество

48 минут назад

В Липецкой области введено ограничение на посещение лесов

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#лесные пожары
В Липецкой области введено ограничение на посещение лесов

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Липецкой области и в связи с установлением IV класса пожарной опасности, с 25 апреля по 15 мая постановлением администрации области введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса.

В этой связи управлением лесного хозяйства и его структурными подразделениями (лесничествами), совместно с правоохранительными органами, лицами, использующими леса, организованы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, пребывающих в лесах, организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. 

Специалистами лесного хозяйства в период ограничения пребывания граждан и въезда автотранспорта в леса области, будет усилена разъяснительная работа с населением в средствах массовой информации о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах.

Управление лесного хозяйства убедительно просит жителей города и области воздержаться от поездок в лес в период действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств! 


1 466
#лесные пожары

Комментарии (1)

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гостья

23 минуты назад
да в городе под балконами спокойно шашлыки жарят ,а в лесах и подавно всем по фику. У нас же людям законы не писаны, а потом кричат, что все и везде фигово
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