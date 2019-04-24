В Липецкой области введено ограничение на посещение лесов

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Липецкой области и в связи с установлением IV класса пожарной опасности, с 25 апреля по 15 мая постановлением администрации области введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса.

В этой связи управлением лесного хозяйства и его структурными подразделениями (лесничествами), совместно с правоохранительными органами, лицами, использующими леса, организованы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, пребывающих в лесах, организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

Специалистами лесного хозяйства в период ограничения пребывания граждан и въезда автотранспорта в леса области, будет усилена разъяснительная работа с населением в средствах массовой информации о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах.

Управление лесного хозяйства убедительно просит жителей города и области воздержаться от поездок в лес в период действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств!