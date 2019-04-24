сегодня, 11:34
Дом детского творчества «Городской» вошел в 500 лучших образовательных организаций страны
В Санкт-Петербурге состоялся Первый Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». В его рамках прошла церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2019».
Всероссийский педагогический съезд «Моя страна» – профессиональная площадка лидеров современного российского образования для обмена опытом и мнениями, где обсуждаются концептуальные вопросы развития образования в регионах страны.
Фобос