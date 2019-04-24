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сегодня, 11:34

Дом детского творчества «Городской» вошел в 500 лучших образовательных организаций страны

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Дом детского творчества «Городской» вошел в 500 лучших образовательных организаций страны

В Санкт-Петербурге состоялся Первый Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». В его рамках прошла церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2019». 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, лауреатом в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей и взрослых – 2019» стал липецкий Дом детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова.

Всероссийский педагогический съезд «Моя страна» – профессиональная площадка лидеров современного российского образования для обмена опытом и мнениями, где обсуждаются концептуальные вопросы развития образования в регионах страны.

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Комментарии (1)

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Фобос

39 минут назад
ГОСПОДА , с город48 , сделайте репортаж , ЧТО творится , справа , от центрального входа в этот ДДТ , СРАЛЬНИК ПО КОЛЕНО ! РУКОВОДСТВУ , ДДТ , похрен ! Они , еле-еле , светильники отремонтировали , и то , после ПИНКА ПО ЖОПУ !
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