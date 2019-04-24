Дом детского творчества «Городской» вошел в 500 лучших образовательных организаций страны

В Санкт-Петербурге состоялся Первый Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». В его рамках прошла церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2019».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, лауреатом в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей и взрослых – 2019» стал липецкий Дом детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова.



Всероссийский педагогический съезд «Моя страна» – профессиональная площадка лидеров современного российского образования для обмена опытом и мнениями, где обсуждаются концептуальные вопросы развития образования в регионах страны.



