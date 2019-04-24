Липчанин пострадал в аварии в Воронежской области

Он находился в легковушке, в которую врезался автомобиль с пьяным водителем за рулем

Сегодня в 04.15 часов в городе Борисоглебске на 452 км автодороги «Курск-Саратов», на регулируемом перекрестке улиц Матросова и Аэродромная, 33 –летний местный житель, управляя автомобилем ВИС, находясь в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь в направлении города Саратова, неправильно выбрал дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Лада-Приора», под управлением 44-летнего жителя Орловской области.



В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека: оба водителя, пассажир автомобиля ВИС, 19-летний житель Терновского района и 49-летний житель Липецкой области, пассажир автомобиля «Лада». Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.



Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УМВД по Воронежской области.

