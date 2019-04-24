Бухгалтер наживалась на культуре

Приговором Тербунского районного суда заместитель главного бухгалтера МБУ «Воловская Централизованная Бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений культуры» признана виновной в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Установлено, что осужденная вносила в электронные ведомости о начислении заработной платы сотрудникам учреждений культуры собственные персональные данные.При этом в штатах обслуживаемых МКУ учреждений она не состояла.



Таким образом за 2016-2017 годы женщина присвоила 1 057 180 рублей, что является хищением в особо крупном размере.



Материал проверки по данному факту прокуратурой района был направлен в органы предварительного следствия для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении указанного лица уголовного дела.



Надзор за ходом расследования на всех стадиях осуществляла прокуратура района.



Учитывая обстоятельства дела, частичное возмещение ущерба обвиняемой, мнение государственного обвинителя, суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

