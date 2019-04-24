Происшествия

сегодня, 11:15

Бухгалтер наживалась на культуре

6 1027
#хищение
Бухгалтер наживалась на культуре

Приговором Тербунского районного суда заместитель главного бухгалтера МБУ «Воловская Централизованная Бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений культуры» признана виновной в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Установлено, что осужденная вносила в электронные ведомости о начислении заработной платы сотрудникам учреждений культуры собственные персональные данные.При этом в штатах обслуживаемых МКУ учреждений она не состояла. 

Таким образом за 2016-2017 годы женщина присвоила  1 057 180 рублей, что является хищением в особо крупном размере.

Материал проверки по данному факту прокуратурой района был направлен в органы предварительного следствия для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении указанного лица уголовного дела.

Надзор за ходом расследования на всех стадиях осуществляла прокуратура района.

Учитывая обстоятельства дела, частичное возмещение ущерба обвиняемой, мнение государственного обвинителя, суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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#хищение

Комментарии (6)

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Беспрецендентный рост зарплат

46 секунд назад
Сам путинский режим воровской , о чем вообще можно вести речь?.
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Рост благосостояния

3 минуты назад
Молодец ,так держать , Воровать так по-путински !.
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Главбух

7 минут назад
Говорят за границей культура, Нам на культуру плевать, У русских такая натура, Уметь деньги своровать
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Проверяющим наводка

16 минут назад
Проверьте детдом , там не только начисляют, но и дают льготные условия для выхода на пенсию -раньше других лет на 15. А фактически люди не работали там.
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Н.В.Гоголь-Моголь

сегодня, 11:38
Мертвые души практически на любом предприятии есть. Кто-то з аних получает зарплату и премию из фонда экономии зарплаты. А кто-то обычный работяга з аних за всех горбатится за копейки под угрозой "не нравиться? пиши заявление"
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Липецк

сегодня, 11:23
Ну начинается....
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