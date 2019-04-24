Происшествия

45 минут назад

Из певиц — в потерпевшие

6 1577
#кража #караоке
Из певиц — в потерпевшие

Девушку обокрали в караоке.

Мировой судья СУ №2 Грязинского района рассмотрел уголовное дело в отношении студентки четвертого курса «Липецкого торгово-технологического техникума». Пьяная девушка совершила кражу.

Как указано в материалах, преступление было совершено в ночь на 2 февраля 2019 года в караоке-клубе кафе «Айсберг» в Грязях. Пьяная студента заметила, то одна из посетительниц караоке совсем не следит за своим имуществом. Девушка выбрала момент и украла из сумочки певшей гостью 4 000 рублей. Преступница сразу убежала из караоке. Ее удалось найти по записям с камер видеонаблюдения.

Потерпевшая заявила в суде, что простила студентку. Та вернула ей все деньги. Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.
6 1577
#кража #караоке

Комментарии (6)

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МИРОТВОРЕЦ

5 минут назад
я в шоке .... какие новости бударажат мысли журналистов Г48 ....
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Сергей 13

7 минут назад
Фига се,в караоке певицы поют))!А в школах профессора с доцентами учатся!А прапорщик-это офицер!А г.48-информационный портал!))Джамшуты,блин!
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Две

15 минут назад
Солистки
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Вы

21 минуту назад
Что там курите???
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Как всегда

22 минуты назад
Город 48, выгоните уже этих блатышей, которые и двух слов связать не могут. Или статья писалась после большой пьянки?
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Вы чё клоуны опять написали ?

36 минут назад
Девушка выбрала момент и украла из сумочки певшей гостью 4 000 рублей....
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