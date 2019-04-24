Из певиц — в потерпевшие

Девушку обокрали в караоке.

Мировой судья СУ №2 Грязинского района рассмотрел уголовное дело в отношении студентки четвертого курса «Липецкого торгово-технологического техникума». Пьяная девушка совершила кражу.



Как указано в материалах, преступление было совершено в ночь на 2 февраля 2019 года в караоке-клубе кафе «Айсберг» в Грязях. Пьяная студента заметила, то одна из посетительниц караоке совсем не следит за своим имуществом. Девушка выбрала момент и украла из сумочки певшей гостью 4 000 рублей. Преступница сразу убежала из караоке. Ее удалось найти по записям с камер видеонаблюдения.



Потерпевшая заявила в суде, что простила студентку. Та вернула ей все деньги. Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.