сегодня, 09:27
C улицы Стаханова угнали «Mitsubishi Outlander»
Задержан 28-летний мужчина.
В ночь с 19 на 20 апреля в Липецке с улицы Стаханова угнали автомобиль «Mitsubishi Outlander». 48-летний владелец машину обратился в полицию с заявлением об угоне только 23 апреля. Полицейские отыскали угонщика в тот же день. Им, как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оказался неработающий 28-летний житель Липецка.
Расследование проводит Отдел полиции № 3 УМВД России по Липецку.
А чё тут мутного,
Тарзан
МИРОТВОРЕЦ