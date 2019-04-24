Происшествия

сегодня, 09:27

C улицы Стаханова угнали «Mitsubishi Outlander»

3 1525
#угон
C улицы Стаханова угнали «Mitsubishi Outlander»

Задержан 28-летний мужчина.

В ночь с 19 на 20 апреля в Липецке с улицы Стаханова угнали автомобиль «Mitsubishi Outlander». 48-летний владелец машину обратился в полицию с заявлением об угоне только 23 апреля. Полицейские отыскали угонщика в тот же день. Им, как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оказался неработающий 28-летний житель Липецка. 

Расследование проводит Отдел полиции № 3 УМВД России по Липецку.


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3 1525
#угон

Комментарии (3)

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А чё тут мутного,

сегодня, 09:59
За косяки или долги какие -то тачка была взята,а хозяин через какое-то время,все-таки решил к мусорам пойти
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Тарзан

сегодня, 09:58
Чёт не то внатури закубатурить надо, муштук с кенади раскурить.
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 09:39
чета мутная история изначально .... вам не кажется ?
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