Общество

21 минуту назад

Экологам не нравится запах в Липецке

8 413
#вонь #навоз #экология
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Экологам не нравится запах в Липецке

В управлении ждут обращений от горожан.

Сегодня утром жители части центра Липецка (улицы Шкатова-Гагарина-Ленина) ощутили не приятный весенний ветерок, а запахи куриного помета. Но в управление экологии и природных ресурсов по этому поводу пока никто не обращался.

Как сообщили в ведомстве, экологи сами ощущают неприятную вонь, но вот будут ли выезжать с лабораторной проверкой в поля — пока неизвестно. Экологам для проведения подобных замеров необходимо заручиться жалобами от липчан.

Напомним, что запах куриного помета — неприятное частое явление в Липецке. Ветер доносит до города эти ароматы с полей под Липецком, куда сваливают отходы производства. Чаще всего амбре, накрывшее город — сумма двух причин: северного направления ветра и безалаберности работников сельскохозяйственного предприятия, пренебрегающих метеоусловиями и сваливающих отходы на поля.
8 413
#вонь #навоз #экология
1

Комментарии (8)

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Kot Begemot

2 минуты назад
Ждут - ехать или не ехать. Очуменные работники!
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правый

2 минуты назад
Почему экологам? у них что носы другие? ЖИТЕЛЯМ ДАВНО МНОГОЕ НЕ НРАВИТСЯ: И ЗАПАХИ И ВЫБРОСЫ и ВОДА с НИТРАТАМИ и тп. ЧИТАЙТЕ ЖАЛОБЫ НАРОДА В ИНТЕРНЕТЕ! ВАМ ЧТО БУМАЖКИ НАДО ПРИНЕСТИ ПОД НОС, А ТАК НЕ ПРИМЕТЕ МЕР??? Бюрократия чистой воды
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россиянин

8 минут назад
да это ландыши))))
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такСИСТКА АНЖЕЛИКА

12 минут назад
как гость?, на центролите гарнитоль вкусная была
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Это запах

13 минут назад
Экономического рывка , который делал Путин ,да видно где-то что-то выскользнуло в ,Виде неприятного запаха., Как всегда Вовик только воздух испортил .
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такСИСТКА АНЖЕЛИКА

13 минут назад
в липецке не нравится 90 процентов населения ,а че делатьто
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как гость?

13 минут назад
На территории "Центролита" свалка мусора с трехэтажный дом!!!!!!!! Экологи трусливо прячутся от реальных проблем. Нет тела - нет дела.
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Иван

15 минут назад
А что экологи без жалоб работать не могут? Тогда и платить им надо только когда есть жалобы.
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