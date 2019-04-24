Экологам не нравится запах в Липецке

В управлении ждут обращений от горожан.

Сегодня утром жители части центра Липецка (улицы Шкатова-Гагарина-Ленина) ощутили не приятный весенний ветерок, а запахи куриного помета. Но в управление экологии и природных ресурсов по этому поводу пока никто не обращался.



Как сообщили в ведомстве, экологи сами ощущают неприятную вонь, но вот будут ли выезжать с лабораторной проверкой в поля — пока неизвестно. Экологам для проведения подобных замеров необходимо заручиться жалобами от липчан.



Напомним, что запах куриного помета — неприятное частое явление в Липецке. Ветер доносит до города эти ароматы с полей под Липецком, куда сваливают отходы производства. Чаще всего амбре, накрывшее город — сумма двух причин: северного направления ветра и безалаберности работников сельскохозяйственного предприятия, пренебрегающих метеоусловиями и сваливающих отходы на поля.