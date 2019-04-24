34 минуты назад
Женщина водитель получила травмы в утреннем ДТП
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1384 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 60. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 949 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Госавтоинспекция напоминает: взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.