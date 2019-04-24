Происшествия

34 минуты назад

Женщина водитель получила травмы в утреннем ДТП

707
#авария #ДТП
Женщина водитель получила травмы в утреннем ДТП

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 апреля в Липецке на улице Сырской 52-летний водитель автомобиля «Рено Логан»  допустил столкновение с автомобилем «Субару Импреза» под управлением 51-летней женщины. В аварии получила травмы женщина-водитель, ее доставили в ГБ №4 г. Липецка и после оказания первичной помощи отпустили домой. По предварительным данным, водитель «Рено Логан» неправильно выбрал дистанцию. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе административного расследования.

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области  выявлено 1384 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 60. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 949 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      

Госавтоинспекция напоминает: взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.   


707
#авария #ДТП

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