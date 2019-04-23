О местонахождении 16-летней девушки ничего не известно уже пять дней

В Липецкой области разыскивают 16-летнюю Елену Камагину.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", 16 апреля Елена ушла из дома в селе Волово и до настоящего момента ее местонахождение не установлено.



Всех, кто что-либо знает о том, обладает сведениями о Елене после ее ухода из дома, просят связаться с полицией или волонтерами.

