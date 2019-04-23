Происшествия
18 минут назад
О местонахождении 16-летней девушки ничего не известно уже пять дней
В Липецкой области разыскивают 16-летнюю Елену Камагину.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", 16 апреля Елена ушла из дома в селе Волово и до настоящего момента ее местонахождение не установлено.
Всех, кто что-либо знает о том, обладает сведениями о Елене после ее ухода из дома, просят связаться с полицией или волонтерами.
Всех, кто что-либо знает о том, обладает сведениями о Елене после ее ухода из дома, просят связаться с полицией или волонтерами.
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