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52 минуты назад

Липецкая вечЁрка: цена смерти ребенка, сезон тазиков и секрет успеха Игоря Артамонова

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: цена смерти ребенка, сезон тазиков и секрет успеха Игоря Артамонова

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 23 апреля.

Самая просматриваемая новость дня – подробности съемок шоу Первого канала про кладбище домашних животных в Липецке, где похоронили ребенка. О том, что предшествовало телевизионному шоу и что было за кулисами самой передачи, GOROD48 рассказал следователь Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Игорь Литвинов, расследующий уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»), фигурантом которого является Владимир Мазур.

Пока в Москве делали рейтинги на детских костях, в Липецке в живые скелеты превращались брат и сестра. По жалобе соседей полиция и прокуратура проверили квартиру пьющей женщины, воспитывающей двое детей. В жилище проверяющие нашли пьяного мужчину и голодных детей, при этом четырехлетняя девочка-инвалид была истощена. Выяснилось, что малыши спали на грязном матрасе, брошенном на пол. Из стен торчали оголенные провода, на полу валялись опасные для детей предметы. Что бы стало с малышами, если бы ни бдительные соседи?

В полку претендентов на теплое кресло прибыло: «300 липчан и гостей города готовы стать региональным чиновниками». Игорь Артамонов поделился секретами своего успеха: «Я работал в общежитии, когда учился в Москве, дворником. За километр от вуза был детский сад - убирал территорию и там. В Морозовской больнице мыл окна. У меня была мотивация: из деревни выйти в люди! Жаль, что сейчас сформировался целый отряд, который между удочкой и рыбой выбирает рыбу».

Тем временем коммунальщики готовятся к … зиме. В Липецке прекращают подавать отопление и начинают отключать горячую воду. «Квадра» с 6 мая начнет ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей. О сроках отключений горячей воды с указанием улиц, где будет производиться отключение горячего водоснабжения, энергетики проинформируют дополнительно. 



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#обзор #события #вечЁрка
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