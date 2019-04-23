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Липецкая вечЁрка: цена смерти ребенка, сезон тазиков и секрет успеха Игоря Артамонова
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 23 апреля.
Пока в Москве делали рейтинги на детских костях, в Липецке в живые скелеты превращались брат и сестра. По жалобе соседей полиция и прокуратура проверили квартиру пьющей женщины, воспитывающей двое детей. В жилище проверяющие нашли пьяного мужчину и голодных детей, при этом четырехлетняя девочка-инвалид была истощена. Выяснилось, что малыши спали на грязном матрасе, брошенном на пол. Из стен торчали оголенные провода, на полу валялись опасные для детей предметы. Что бы стало с малышами, если бы ни бдительные соседи?
В полку претендентов на теплое кресло прибыло: «300 липчан и гостей города готовы стать региональным чиновниками». Игорь Артамонов поделился секретами своего успеха: «Я работал в общежитии, когда учился в Москве, дворником. За километр от вуза был детский сад - убирал территорию и там. В Морозовской больнице мыл окна. У меня была мотивация: из деревни выйти в люди! Жаль, что сейчас сформировался целый отряд, который между удочкой и рыбой выбирает рыбу».
Тем временем коммунальщики готовятся к … зиме. В Липецке прекращают подавать отопление и начинают отключать горячую воду. «Квадра» с 6 мая начнет ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей. О сроках отключений горячей воды с указанием улиц, где будет производиться отключение горячего водоснабжения, энергетики проинформируют дополнительно.