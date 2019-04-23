68-летний липчанин погиб на балконе от потери крови

Нелепый несчастный случай произошел на улице Студенческий городок.

23 апреля в квартире одного из жилых домов по улице Студенческий городок нашли тело 68-летнего мужчины. Пенсионер погиб от потери крови.



Как стало известно GOROD48, тревогу забила дочь мужчины. Он несколько дней не выходил на связь и липчанка отправилась к отцу домой. Дверь его квартиры вскрыли, и нашли пенсионера мертвым на балконе.



По предварительным данным, мужчина вышел на балкон, по какой-то причине потерял равновесие и с силой ударился рукой об окно. Осколок стекла срезал ему часть руки вместе с сухожилиями и артериями.





