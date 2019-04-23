Происшествия

30 минут назад

68-летний липчанин погиб на балконе от потери крови

3 573
#несчастный случай
68-летний липчанин погиб на балконе от потери крови

Нелепый несчастный случай произошел на улице Студенческий городок.

23 апреля в квартире одного из жилых домов по улице Студенческий городок нашли тело 68-летнего мужчины. Пенсионер погиб от потери крови.

Как стало известно GOROD48, тревогу забила дочь мужчины. Он несколько дней не выходил на связь и липчанка отправилась к отцу домой.  Дверь его квартиры вскрыли, и нашли пенсионера мертвым на балконе.

По предварительным данным, мужчина вышел на балкон, по какой-то причине потерял равновесие и с силой ударился рукой об окно. Осколок стекла срезал ему часть руки вместе с сухожилиями и артериями.


3 573
#несчастный случай

Комментарии (3)

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духовник

4 минуты назад
Повезло деду,3 года на пенсии прожил....
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Гость

10 минут назад
Очередная брехня!
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Макс

13 минут назад
и никто ничего не видел и не слышал?
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