В Липецке уничтожат больше сотни бутылок водки

Все это спиртное ранее было изъято в кафе и магазинах.

104 бутылки водки общим объемом 5,2 декалитра (1 декалитр – это 10 литров, прим.) будут уничтожены в ближайшее время в Липецке, сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики.

В ведомстве уточнили, что вся продукция является нелегальной и была изъята в владельцев торговых точек и пунктов общепита в ходе специальных рейдов.

Заниматься уничтожением будет АО «Росспиртпром», куда работники управления совместно с судебными приставами-исполнителями передали нелегальное спиртное.



Фото alkogol.news

