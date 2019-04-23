Общество

47 минут назад

В Липецке уничтожат больше сотни бутылок водки

5 306
#Алкоголь #контрафакт.
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В Липецке уничтожат больше сотни бутылок водки

Все это спиртное ранее было изъято в кафе и магазинах.

104 бутылки водки общим объемом 5,2 декалитра (1 декалитр – это 10 литров, прим.) будут уничтожены в ближайшее время в Липецке, сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики.

В ведомстве уточнили, что вся продукция является нелегальной и была изъята в владельцев торговых точек и пунктов общепита в ходе специальных рейдов.

Заниматься уничтожением будет АО «Росспиртпром», куда работники управления совместно с судебными приставами-исполнителями передали нелегальное спиртное.

Фото alkogol.news


5 306
#Алкоголь #контрафакт.
1

Комментарии (5)

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Я

15 минут назад
,наверно врио пить бросил.
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Эгоист

18 минут назад
Пока цены на алкоголь неоправданно высоки, контрафакт никуда не денется.
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Putin

20 минут назад
Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать----- http://gg.gg/msblog
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Приставы

30 минут назад
Уничтожит методом испития!,Была бы водка, а к водке глотка!.
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Алкаш с новых районов

37 минут назад
Что же вы ироды на святое покушаетесь...
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