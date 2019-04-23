47 минут назад
В Липецке уничтожат больше сотни бутылок водки
Все это спиртное ранее было изъято в кафе и магазинах.
104 бутылки водки общим объемом 5,2 декалитра (1 декалитр – это 10 литров, прим.) будут уничтожены в ближайшее время в Липецке, сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики.
В ведомстве уточнили, что вся продукция является нелегальной и была изъята в владельцев торговых точек и пунктов общепита в ходе специальных рейдов.
Заниматься уничтожением будет АО «Росспиртпром», куда работники управления совместно с судебными приставами-исполнителями передали нелегальное спиртное.
Фото alkogol.news
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