2 миллиона тонн отходов за 15 лет. Столько «ЭкоПром-Липецк» переработал за все время своей работы.

Сейчас компания является региональным оператором по обращению с ТКО в крупнейшей зоне Липецкой области. Ежедневно 115 единиц спецтехники и 650 сотрудников обеспечивают экологическую и санитарную безопасность Липецка, а также Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. С июля 2018 года 20 новых мусоровозов вышли на маршруты по вывозу отходов. В Липецке запущен проект по раздельному сбору пластика: установлено 200 контейнеров, для сбора и вывоза закуплен отдельный мусоровоз.

В этом году компания перешагнула 15-тилетний рубеж. За это время был запущен в эксплуатацию один из первых в ЦФО завод по сортировке и брикетированию отходов, инвестировано в развитие отрасли порядка 750 миллионов рублей. Кардинально изменен подход к обработке отходов – все, что поступает на завод, обязательно сортируется. Вторсырье направляется на переработку, а то, что непригодно для повторного использования прессуется, и уже в виде брикетов размещается на полигоне. Благодаря брикетированию удалось сэкономить земельные ресурсы полигона и сберечь грунтовые воды от попадания в них фильтрата (самой опасной фракции отходов, которая удаляется из брикетов во время прессования).







В планах компании - дальнейшее обновление парка спецтехники и модернизация завода: руководство компании рассчитывает перейти на автоматизированную сортировочную линию с тем, чтобы сократить количество отходов, которые направляются на полигон. Будет развиваться и раздельный сбор. До конца года еще 500 контейнеров для пластика будет установлено в областном центре.



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