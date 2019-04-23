Чисто липецкий финал во Всероссийском турнире – Вачаган и Иван (ФОТО)

В турнире по греко-римской борьбе на счету липчан 2 «золота», 3 «серебря» и 2 «бронзы».

Липецкие борцы греко-римского стиля завоевали целую россыпь медалей в Энгельсе Саратовской области во Всероссийском турнире «Спорта и армия – это сила!»

На ковер выходили спортсмены до 14 лет из 20 регионов страны, в том числе из Пензенской, Тамбовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областей, республик Татарстан и Чувашия.

Михаил Шкарин (занимается в липецкой школе №70) в весовой категории до 50 кг провел 4 схватки, и во всех заслуженно победил, завоевав медаль высшей пробы.







Вачаган Парсилян (д/с «Звездный») в весовой категории до 68 кг тоже четырежды ушел с ковра победителем, причем в чисто липецком финале ему противостоял одноклубник Иван Проскурин. Вачаган победил ввиду явного преимущества – 10:2, а Проскурин таким образом занял второе место.

Так же «серебряными» призерами стали Тимур Мамедов (34 кг, клуб «(Богатырь»), Даниил Малахов Даниил (37 кг, «Звездный). Третьи места заняли Александр Шалеев (41 кг, СОШ №70) и Егор Путилин (68 кг, «Богатырь»).







Старший тренер сборной Липецкой области по греко-римской борьбе Кочетов Андрей Михайлович остался доволен выступлениями наших борцов и заметил, что уровень подготовки липчан по многим показателям превосходит своих соперников, а это даёт большую надежду на удачное выступление борцов «классиков» в предстоящем первенстве ЦФО среди юношей 2005-2007.







Подготовили борцов Андрей Кочетов, Александр Полухин, Сергей Яковлев, Владимир Макаров, Владимир Балышев.



Фото из архива участников соревнований.

