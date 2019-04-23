В Липецкой области сухо и до +24

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона — комфортная погода без осадков сохранится. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем составит от 19 до 24 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 21 до 23 градусов тепла.



День 24 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 4 градусов мороза.



