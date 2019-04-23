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сегодня, 16:44

Военную ипотеку приравняют к гражданской

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#ипотека
Минобороны России меняет правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета. Как сообщают «Известия», правительство России уже разработало соответствующее постановление. 

При использовании этой схемы гарантом того, что деньги не сгорят из-за действий недобросовестных застройщиков, становятся банки. В действующем законодательстве возможность размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на эскроу-счетах не предусмотрена.   

Вместе с тем с 1 июля текущего года вступают в силу поправки в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», где оговорено обязательное использование россиянами эскроу-счетов при покупке квартир в ипотеку в недостроенных домах.  

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что новые правила ипотеки защитят «денежные средства участников долевого строительства» от недобросовестных застройщиков. Ситуации, когда деньги с военнослужащих собраны, а дом так и не построен, теперь будут исключены.  

По словам экспертов, о важности поддержки военной ипотеки говорит тот факт, что участниками программы уже заключено более 200 тыс. сделок по приобретению жилья на общую сумму 697,5 млрд рублей. 
380
#ипотека

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