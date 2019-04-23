Общество
сегодня, 16:44
Военную ипотеку приравняют к гражданской
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Минобороны России меняет правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета. Как сообщают «Известия», правительство России уже разработало соответствующее постановление.
При использовании этой схемы гарантом того, что деньги не сгорят из-за действий недобросовестных застройщиков, становятся банки. В действующем законодательстве возможность размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на эскроу-счетах не предусмотрена.
Вместе с тем с 1 июля текущего года вступают в силу поправки в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», где оговорено обязательное использование россиянами эскроу-счетов при покупке квартир в ипотеку в недостроенных домах.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что новые правила ипотеки защитят «денежные средства участников долевого строительства» от недобросовестных застройщиков. Ситуации, когда деньги с военнослужащих собраны, а дом так и не построен, теперь будут исключены.
По словам экспертов, о важности поддержки военной ипотеки говорит тот факт, что участниками программы уже заключено более 200 тыс. сделок по приобретению жилья на общую сумму 697,5 млрд рублей.
При использовании этой схемы гарантом того, что деньги не сгорят из-за действий недобросовестных застройщиков, становятся банки. В действующем законодательстве возможность размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на эскроу-счетах не предусмотрена.
Вместе с тем с 1 июля текущего года вступают в силу поправки в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», где оговорено обязательное использование россиянами эскроу-счетов при покупке квартир в ипотеку в недостроенных домах.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что новые правила ипотеки защитят «денежные средства участников долевого строительства» от недобросовестных застройщиков. Ситуации, когда деньги с военнослужащих собраны, а дом так и не построен, теперь будут исключены.
По словам экспертов, о важности поддержки военной ипотеки говорит тот факт, что участниками программы уже заключено более 200 тыс. сделок по приобретению жилья на общую сумму 697,5 млрд рублей.
380