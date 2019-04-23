В России

сегодня, 16:42

Производство крафтового пива могут ограничить в России

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#крафтовое пиво

Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам. 

Норма об обязательности их исполнения заложена в законопроекте депутата «Единой России» Ильдара Гильмутдинова, документ уже поддержали в Минфине.   

«С нашей точки зрения, они позволяют реализовать перечень поручений первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова в части совершенствования регулирования пивоваренной отрасли», — сказали «Известиям» в ведомстве.  

С 1 января 2020 года предлагается создать в России реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре. Он станет аналогом лицензирования в отрасли. При этом компании, производящие продукцию, не соответствующую «государственным, национальным или международным стандартам», будут исключены из реестра.  

Помимо создания реестра в законопроекте предлагается изменить порог производственной мощности компаний (с 300 тыс. до 50 тыс. декалитров в год), при которой заводы должны оснастить производство счетчиками — они будут передавать данные в систему ЕГАИС.   

Продажи пива в рознице также будут учитываться в государственной системе контроля. Раньше этот рынок в отличие от крепкого алкоголя был избавлен от такого контроля. По мнению экспертов, внедрение этого механизма может привести к тому, что с рынка исчезнут небольшие предприятия — а это 1,3 тыс. юридических лиц. 
183
#крафтовое пиво

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