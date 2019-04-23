Картинг в Липецке еще способен добиваться успехов – на последнем издыхании (ФОТО)

В Курске на совсем не новых машинах наши гонщики все же умудрялись попадать в призеры.

Картинг в Липецке еще жив, и поклонники этого вида спорта умудряются радовать определенными успехами.

В минувшие выходные любители рева моторов и визга шин в Курске разыграли первый этап Кубка и чемпионата Черноземья по картингу. За награды боролись покорители скорости из Курска, Белгорода, Тулы, Рязани, Тамбова, Липецка. Воронежская область была представлена гонщиками из «столицы Черноземья», Нововоронежа, Бутурлиновки. В активе липчан «серебряные» медали.

В классе «Национальный Юниор» (объем двигателя машин 125 кубических сантиметров) 15-летний Кирилл Зайцев промчался по дистанции протяженностью 1 130 метров за 47,840 секунды, показав второй результат. Быстрее ехал только Матвей Путилин из Воронежа, опередивший нашего земляка буквально на полторы десятые секунды, время чемпиона – 47,689. Эти два гонщика выделялись в своем классе, «бронзовый» призер отстал от Зайцева уже на две секунды.

В классе «Ракет-120», где выступают гонщики с 14 лет и вплоть до взрослых, наш Артем Кузнецов финишировал на второй строчке – 54,774. Победителем с незначительным отрывом стал Арсений Кононов из Бутурлиновки – 54,760.

В этом же классе Дмитрий Востриков из Липецка пришел к финишу 5-м.

Отметим, что в гонках одних из самых юных участников в классе «Супер Мини» Илья Лаптев из Ельца тоже занял второе место.

Остальные наши картингисты в призеры не попали. Ярослав Жданов в классе «Кадет» занял итоговое 7-е место. Юный гонщик в день соревнования отпраздновал свой 13-й день рождения, его поздравили организаторы, а «подарили» ему штрафные 5 секунд к зачетному времени за мелкое нарушение правил, время – 58,5 (без штрафа липчанин поднялся бы на одну строчку выше). Один из самых маленьких членов команды Федор Зайцев в классе «Пионер», как выразился его тренер Сергей Скирта, участвовал в гонках в классе «Пионер» просто ради соревновательного опыта и испытания машины.







Липецкая команда.



Скирта добавил, что всего этапов Кубка и первенства Черноземья в этом году будет шесть, ближайший их них – 25 и 26 мая в Воронеже. Кроме того, в июле пройдет официальный чемпионат ЦФО, по итогам которого сильнейшие гонщики будут отбираться на чемпионат России. От Липецка в этих соревнованиях будет выступать только один спортсмен – Кирилл Зайцев.

В Липецком картинге происходят изменения и, увы, не к лучшему. Все липчане, участвовавшие в гонках в Курске представляют Центр детско-юношеского технического творчества «Новолипецкий» - по сути, единственного места, где в нашем городе еще остался картинг. Центр «Городской» с недавних пор стал его филиалом.

Техники по- прежнему не хватает, ее ремонт душит дороговизной. Сергея Скирта сообщил, что сейчас липчане могут одновременно выставить не более 7 автомобилей.

- Правда, технические требования изменились. Многие машины требуют ремонта – то передний мост нуждается в замене, то задний, - описал состояния технического вида спорта в Липецке наш главный тренер по картингу.