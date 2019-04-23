Общество

48 минут назад

В подъезд… прямо на тракторе (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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В подъезд… прямо на тракторе (ФОТО)

Очередная подборка отъявленного автохамства.

Мы продолжаем совместно с читателями GOROD48 изобличать отъявленных автохамов, паркующих свои автомобили с явным вызовом окружающим.

Некоторые из них просто вгоняют в ступор своей наглостью, такой, как на верхнем снимке. Может показаться, что трактор перегородил дорогу в подъезд по необходимости – например, что-то вывозит.

20190418_124922.jpg

Ан нет, другой снимок убеждает – в кабине никого нет. Представляете – вы выходите из подъезда, а тут такая махина, что обойти ее можно только, если лезть через палисадник. И таким же образом остается попасть домой. А как быть инвалидам, женщинам с колясками?

IMG_20190421_094804.jpg

Еще один мастер парковки 10 000-го уровня. Чтобы оставить машину на тротуаре в этом месте на улице Меркулова водителю ехать по пешеходной дорожке не менее 15-20 метров, расставляя людей буквально выпрыгивать из-под колес.

Гимназия, 1 (8 марта).jpg

Напротив элитной гимназии № 1 на улице 8 марта. А как ходить школьникам? Да ничего – по проезжей части обойдут. Главное – чтобы припаркованную машину не поцарапали проезжающие мимо.

Липовская 7 дробь 2.jpg

Еще один «привет соседям» на улице Липовской, 7/2.

Плеханова.jpeg

Центр Липецка, улица Плеханова. Можно ставить надпись: «На этом месте мог бы быть газон» - земля изрыта колесами, и таких, как эта «Мазда» у нас немало. Можно ли в таком случае считать себя цивилизованным городом?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (5)

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Тракторист

1 минуту назад
Операторша доживет до пенсии, в отличие от меня
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Предложение

8 минут назад
по аналогии создать рубрику "СтопБордюр!" Если в случае автохамов ГАИшники просто расписываются в своём бездействии, то в случае дебильно уложенных бордюров мы откроем глаза многим на ужасы освоения миллиардов, когда мамаши с колясками, велосипедисты, пожилые люди ежедневно выражаются в сторону этого ужаса. Поверьте - фоток про бордюры и убогие пешеходные препятствия будет не меньше.
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Сомневающийся

19 минут назад
Вот это НОВОСТЬ!, обалденный коммент !
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фото на мЕРКУЛОВА

22 минуты назад
А слева от него типа все такие невинные на вытоптанном газоне стоят... Публикая подобные фото, будте объективны.
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Вот это НОВОСТЬ!

22 минуты назад
"...не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту." А зачем? Смысл? Чтобы материал у вас для новостей был? Совсем уже обленились! Скоро кинете клич: "Присылайте нам на почту все, что вам кажется, носит новостной характер!" Присылаю: У нас в подъезде на Петра Смородина, 2 между 3 и 4 этажами насpaл кто-то, а Баба Валя с 4 этажа вляпалась в эту кучу! Вопила так, что соседи, не разобравшись, ментов вызвали. Менты приезжали, постояли, кучу и испачканный тапок фотографировать не стали, поржали и уехали! Бесчеловечно поступили... Даже расследовать, кто нагадил, не стали... :-)
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