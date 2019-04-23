В подъезд… прямо на тракторе (ФОТО)

Очередная подборка отъявленного автохамства.

Мы продолжаем совместно с читателями GOROD48 изобличать отъявленных автохамов, паркующих свои автомобили с явным вызовом окружающим.

Некоторые из них просто вгоняют в ступор своей наглостью, такой, как на верхнем снимке. Может показаться, что трактор перегородил дорогу в подъезд по необходимости – например, что-то вывозит.





Ан нет, другой снимок убеждает – в кабине никого нет. Представляете – вы выходите из подъезда, а тут такая махина, что обойти ее можно только, если лезть через палисадник. И таким же образом остается попасть домой. А как быть инвалидам, женщинам с колясками?





Еще один мастер парковки 10 000-го уровня. Чтобы оставить машину на тротуаре в этом месте на улице Меркулова водителю ехать по пешеходной дорожке не менее 15-20 метров, расставляя людей буквально выпрыгивать из-под колес.





Напротив элитной гимназии № 1 на улице 8 марта. А как ходить школьникам? Да ничего – по проезжей части обойдут. Главное – чтобы припаркованную машину не поцарапали проезжающие мимо.





Еще один «привет соседям» на улице Липовской, 7/2.





Центр Липецка, улица Плеханова. Можно ставить надпись: «На этом месте мог бы быть газон» - земля изрыта колесами, и таких, как эта «Мазда» у нас немало. Можно ли в таком случае считать себя цивилизованным городом?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.