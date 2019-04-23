55 минут назад
Липчан зовут на субботники
Администрация Липецка приглашает активных и неравнодушных жителей областного центра и предприятия всех форм собственности принять участие в субботниках.
Как сообщил начальник управления внутренней политики администрации Липецка Евгений Зенков, в этом году с инициативой принять участие в общегородских субботниках или организовать собственные обратилось более 20 некоммерческих организаций, общественных движений, региональных отделений политических партий и представителей бизнес-сообщества. В результате от сухой листвы и мусора, скопившегося за зиму, очищены территории лесополосы за Дворцом культуры «Городской», сквера имени Маркова, парков Липецка. На участках, где озеленение ранее отсутствовало или погибло, высажены сотни деревьев и кустарников.
Масштабные городские уборки проходят в рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке. В Липецке планируется целый комплекс мероприятий по озеленению, а также наведению порядка на самых проблемных участках. Это территории, прилегающие к водоемам, оживленным трассам, лесополосам, железнодорожным и автобусным станциям.
Хлеба и Зрелищ
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Профессор Преображенский
браво!
Смешно
Крендельсон
интересно
Отстой
Сомневающийся
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