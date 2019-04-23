Общество

55 минут назад

Липчан зовут на субботники

10 474
#субботник #благоустройство
1
Липчан зовут на субботники

Администрация Липецка приглашает активных и неравнодушных жителей областного центра и предприятия всех форм собственности принять участие в субботниках.

Присоединиться к городским уборкам можно, предварительно записавшись по телефону 239-665 или отправив заявку в свободной форме по адресу: popova-sm@cominfo.lipetsk.ru

Как сообщил начальник управления внутренней политики администрации Липецка Евгений Зенков, в этом году с инициативой принять участие в общегородских субботниках или организовать собственные обратилось более 20 некоммерческих организаций, общественных движений, региональных отделений политических партий и представителей бизнес-сообщества. В результате от сухой листвы и мусора, скопившегося за зиму, очищены территории лесополосы за Дворцом культуры «Городской», сквера имени Маркова, парков Липецка. На участках, где озеленение ранее отсутствовало или погибло, высажены сотни деревьев и кустарников.

Масштабные городские уборки проходят в рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке. В Липецке планируется целый комплекс мероприятий по озеленению, а также наведению порядка на самых проблемных участках. Это территории, прилегающие к водоемам, оживленным трассам, лесополосам, железнодорожным и автобусным станциям.
10 474
#субботник #благоустройство
1

Комментарии (10)

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Хлеба и Зрелищ

18 минут назад
Совсем крыша поехала ? С такими законами и таким отношением к гражданам, они хотят, что бы им помогали делать то, что они обязаны ?
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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

21 минуту назад
А бревно уже приготовили? И список его несущих?
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Профессор Преображенский

30 минут назад
Если я начну устраивать субботники весной, вместо того, чтобы убирать город круглый год, то в городе у меня настанет разруха.
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браво!

32 минуты назад
крендельсон!
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Смешно

34 минуты назад
Клоунада с субботниками ничего кроме жалости не вызывает. Тем самым вы чиновники показываете свою неспособность навести порядок в городе и демонстрируете нелепые попытки пиара в советском стиле.
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Крендельсон

36 минут назад
Жители Липецка приглашают активных и неравнодушных работников городской администрации, департамента ЖКХ и ГЖИ областного центра принять участие в субботниках.
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интересно

37 минут назад
а в высокоразвитых странах тоже субботники устраивают...!?
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Отстой

39 минут назад
Когда кончится этот "Советский Союз" с субботниками и администрация наймет наконец дворников???
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Сомневающийся

40 минут назад
Пусть чиновники убирают во главе с лысым ростовщиком и существом, похожим на Зверева. Хоть какая-то от них будет польза.
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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

43 минуты назад
Пусть администрация идёт. Хватит ж...ы плющить! Профилактика геморроя! В их случае - лечение геморроя, он у них профессиональная болезнь!
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