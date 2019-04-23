В лесах Липецкой области высокая вероятность пожаров

Как сообщает Главное управление МЧС по Липецкой области, с 24 апреля 2019 года ожидается высокая пожароопасность лесов, горимость IV класса.

ГУ МЧС России по Липецкой области рекомендует населению при достижении высокого класса пожарной опасности:



-будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем;



-соблюдайте требования пожарной безопасности, берегите жилье и жизнь от огня;



-не разводите костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях;



-не бросайте на землю непотушенные сигареты;



-не выбрасывайте непотушенные сигареты из окон автомобиля;



-уезжая, не оставляйте мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки;



-запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.



Если вы почувствовали запах дыма:



- определите, что и где горит;



-при небольшом пожаре заливайте огонь водой или засыпайте его землей;



-не давайте огню перекинуться на деревья;



-не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен;



-если вы не справляетесь, звоните по телефону "112" или "010"; "001"с мобильного телефона, а сами отходите в безопасное место;



-выходите из леса только вдоль фронта огня, не обгоняйте лесной пожар.



В любом случае не поддавайтесь панике и мобилизуйте все силы на выход из создавшейся чрезвычайной ситуации!



Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 112. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

