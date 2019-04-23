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сегодня, 15:30

В лесах Липецкой области высокая вероятность пожаров

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#лесные пожары
В лесах Липецкой области высокая вероятность пожаров

Как сообщает Главное управление МЧС по Липецкой области, с 24  апреля 2019 года ожидается  высокая пожароопасность лесов, горимость IV класса. 

ГУ МЧС России по Липецкой области рекомендует населению при достижении высокого класса пожарной опасности: 

-будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем; 

-соблюдайте требования пожарной безопасности, берегите жилье и жизнь от огня; 

-не разводите костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях; 

-не бросайте на землю непотушенные сигареты; 

-не выбрасывайте непотушенные сигареты из окон автомобиля; 

-уезжая, не оставляйте мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки; 

-запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях. 

Если вы почувствовали запах дыма: 

- определите, что и где горит; 

-при небольшом пожаре заливайте огонь водой или засыпайте его землей; 

-не давайте огню перекинуться на деревья; 

-не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен; 

-если вы не справляетесь, звоните по телефону "112" или "010"; "001"с мобильного телефона, а сами отходите в безопасное место; 

-выходите из леса только вдоль фронта огня, не обгоняйте лесной пожар. 

В любом случае не поддавайтесь панике и мобилизуйте все силы на выход из создавшейся чрезвычайной ситуации!  

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 112. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60. 
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#лесные пожары

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